Pressemeldung

Die area 30 steht seit ihrer Premiere 2011 im Mittelpunkt der europäischen Haus- und Fach-messelandschaft rund um die Themen Design, Kitchen und Technics. Branchengrößen wie Mittelständler, Entrepreneure, etablierte Marken und innovative Newcomer stellen hier ihre Produkte, Konzepte und Entwicklungen vor. Vom 18. bis 23.09.2021 präsentiert auch der Polymerspezialist REHAU hier erstmalig seine smarte Trinkwasserarmatur RE.SOURCE.

Die Armatur liefert auf Knopfdruck gefiltertes, gekühltes, kochend heißes oder sprudelndes Wasser. Direkt aus dem Wasserhahn, ganz einfach per smartem und innovativem Touch-Display. REHAU setzt dabei auf komfortable Bedienelemente und modernes Design bei höchster Trinkwasserqualität.

Trinkwasser ist das wertvollste Lebensmittel. Jeder Deutsche trinkt pro Jahr durchschnittlich 175 Liter Wasser aus Plastik- oder Glasflaschen. Der Kauf von abgefülltem Trinkwasser kostet Zeit und Geld – und auch die Umweltbelastung durch die Entsorgung der Flaschen ist immens. Verantwortungsbewusstes Trinken bedeutet daher auch, sich bewusst zu sein, dass man für die Herstellung einer 1,5 l PET-Wasserflasche die Hälfte ihres Inhalts benötigt: etwa 750 ml Wasser. Mit der RE.SOURCE Trinkwasserarmatur trägt REHAU dazu bei, die Verschwendung von Einwegflaschen zu reduzieren, indem frisches und gefiltertes Wasser direkt aus dem Wasserhahn geliefert wird.

RE.SOURCE wird als Unter-Tisch-Einheit in den drei Ausbaustufen BASIC, PREMIUM und PREMIUM+ angeboten. Der eingebaute Aktivkohlefilter mit Pre-Coat Technologie und einer Filterkapazität von 5.000 Litern entfernt mikroskopisch kleine Partikel bis zu 0,5 μm, genauso wie Chlor, organische Substanzen und metallische Ablagerungen wie Blei und Eisen. Aus der Hochdruck-Armatur lässt sich gefiltertes, hygienisch einwandfreies Wasser in unterschiedlichen Temperaturstufen und auf Wunsch sprudelnd mit Kohlensäure versetzt entnehmen. Der Kühler hat eine Kühlleistung von 15 Litern pro Stunde und ist mit verstellbarer Kühltemperatur versehen.

Smarte Funktionen bei RE.SOURCE PREMIUM und RE.SOURCE PREMIUM+

Neben den Möglichkeiten der Basisversion halten RE.SOURCE PREMIUM und RE.SOURCE PREMIUM+ zusätzliche Funktionen bereit. Ein übersichtliches Display ermöglicht per Touchscreen die Auswahl, ob das gewünschte Getränk gekühlt oder ungekühlt aus dem Wasserhahn kommt. Zudem lassen sich persönliche Lieblingskombinationen abspeichern, so dass diese noch schneller gezapft werden können. RE.SOURCE PREMIUM+ bietet mit dem eingebauten Edelstahl-Boiler zusätzlich heißes Wasser bis 95°C für Tee und Heißgetränke. Für die Sicherheit der Heißwasser-Funktion sorgt eine eingebaute Kindersicherung. Diese wird durch Codeeingabe auf dem Touchscreen deaktiviert. Ein Farbwechsel auf dem Display signalisiert den Heizvorgang. Um Überhitzung zu vermeiden, ist das Gerät mit einem Sicherheitsventil ausgestattet, überschüssiges Wasser wird in eine Tropfschale abgeleitet. Mit einem integrierten Energiesparmodus sowie automatischen Hygienespülungen bieten beide Modelle ihren Nutzern zusätzlichen Komfort und Sicherheit. Mittels Web-Interface lassen sich die gewünschten Energiespar- und Spülintervalle definieren. Wird das Gerät 72 Stunden nicht genutzt, erscheint automatisch ein Hinweis auf dem Bildschirm und eine Hygienespülung kann durchgeführt werden, um Keimbildung frühzeitig vorzubeugen. Regelmäßige Statusmeldungen geben rechtzeitig Signale, wenn Filterwechsel und Entkalkung notwendig sind.

Einfach montiert, individuell angepasst

Die RE.SOURCE Installation erfolgt in wenigen Schritten durch das Anbringen der Hochdruck-Armatur und der Unter-Tisch-Einheit direkt an der Wasserleitung im Küchenunterschrank. Für eine optimale Wärmeabfuhr ist lediglich ein Entlüftungsloch im Unterboden notwendig. RE.SOURCE ist für einen Wasserdruck zwischen 1 und 6 bar ausgelegt, der empfohlene Wasserdruck liegt bei 2,5 bar. Mittels Wasserdruckminderer aus der REHAU Produktpalette kann dieser individuell angepasst werden.

Zuverlässig reinigen und austauschen

Die einzelnen Komponenten sind leicht zu reinigen und auszutauschen. Ist die Kohlensäure aufgebraucht, können handelsübliche 425g CO2-Zylinder in der Unter-Tisch-Einheit eingesetzt werden. Dort können über einen externen Anschluss auch 2kg, 6kg oder 10kg CO2-Flaschen mittels separat erhältlichem Gas-Druckminderer angeschlossen werden. Dadurch eignet sich der RE.SOURCE auch besonders gut für den gewerblichen Bereich. Reinigung und Entkalkung gestalten sich ebenfalls unkompliziert: Die Leitungen werden mit einer Reinigungskartusche gesäubert, die mit einem Reinigungsmittel befüllt wird. Dieses kann entweder direkt über REHAU oder über Drittanbieter im Internet bezogen werden. Die Reinigung sollte alle 6 Monate erfolgen, bei den Varianten PREMIUM und PREMIUM+ gibt es dazu einen entsprechenden Hinweis auf dem Display.

Verfügbarkeit

Die leitungsgebundene Trinkwasserarmatur RE.SOURCE ist in den Varianten BASIC, PREMIUM und PREMIUM+ als Ergänzung der REHAU Lösungen für eine sichere und hygienische Trinkwasserversorgung im Fachhandel erhältlich. Ab Frühjahr 2022 wird es die bisherigen Hochdruck-Armaturen in chrom und matt, C- oder L-Form auch mit flexiblem Schlauch geben. Ebenso erweitern Armaturvarianten in schwarz matt und matt satino das Programm.

Mehr Informationen finden Interessierte unter www.rehau.de/re-source