Vom Fachbetrieb zur Marke – Markenaufbau gegenüber Kunden, Entscheidern und Mitarbeitern

Viele Betriebe verkaufen noch (vergleichbare) Produkte, sie versuchen Kunden deshalb mit Details zu überzeugen und stehen dadurch im harten Wettbewerb. Der Verkauf ist so zu aufwändig und schwierig. Durch eine Entwicklung zur Marke wird die Sichtbarkeit und Positionierung deutlich erhöht. Eine starke Marke, die für bestimmte Leistungen/Services steht, zieht Kunden magisch an. Kunden wollen eine Marke kaufen. Die Marke soll aber nicht nur Kunden anziehen, sondern auch Fachkräfte. Es werden die für einen Bauelementbetrieb wichtigsten Elemente trainiert, die eine Marke ausmachen und zum gewünschten Markenimage förderlich sind. Der Fokus liegt neben dem Ausbau der Kunden-Marke auch im Ausbau der Arbeitgeber-Marke. Die Umsetzung des Online-Seminars erfolgt im Blended-Learning-Ansatz: Die Grundlage wird in einem Online-Seminar anhand von Beispielen und erfolgreichen Umsetzungen präsentiert. In einem darauffolgenden Präsenzworkshop (auch Online) erarbeitet jeder gemeinsam mit dem Erfolgstrainer Armin Leinen seine auf ihn zugeschnittene Erfolgsstrategie. Der letzte Teil wiederum wird online durchgeführt, dort werden die erreichten Ergebnisse und Erfahrungen vorgestellt und besprochen und Tipps für die weitere Umsetzung gegeben.

Dieses Seminar geht über drei Tage (05./06.05.2021 und 23.06.2021).

Referent: Armin Leinen, Experte für gelebte Kundenbegeisterung im Handwerk

Teilnehmergebühr: 150,00 € (inkl. MwSt.)

Wann

05/06.05.2021 und 23.06.2021

09:00 - 17:00 Uhr

