Um zukünftig den Standort Erlangen/Eltersdorf nachhaltig mit Strom zu versorgen, hat REHAU eine Photovoltaikanlage auf einer Fläche von 1,8 Hektar errichtet. Anfang März hat REHAU nun gemeinsam mit den Stadtwerken Erlangen und dem Investor Sybac on Power GmbH die Anlage in Betrieb genommen. Mit dem Solarpark im Betreibermodell wird das Unternehmen 60 Prozent seines Eigenstrombedarfs aus der Kraft der Sonne decken können und seinen CO2-Fußabdruck um rund 630 Tonnen pro Jahr senken.

Im August 2022 hat REHAU bekannt gegeben, dass das Unternehmen am Standort Erlangen/Eltersdorf eine Photovoltaikanlage errichtet. Der Solarpark entstand im Betreibermodell in Zusammenarbeit mit dem Investor Sybac on Power GmbH. Gemeinsam mit ihm sowie den Stadtwerken Erlangen hat REHAU die Anlage nun Anfang März in Betrieb genommen.

In der ersten Woche konnte bereits eine Energiemenge von über 22.000 kWh produziert werden – insgesamt soll die Anlage etwa 1.800 Megawattstunden pro Jahr erzeugen, was in etwa dem Strombedarf von 450 Einfamilienhäusern entspricht. REHAU deckt damit bis zu 60 Prozent des Eigenstrombedarfs des Standorts und reduziert seinen CO 2 -Fußabdruck um rund 630 Tonnen pro Jahr. Verglichen mit dem CO 2 -Ausstoß eines Mittelklasse-Benziners entsprechen 630 Tonnen einer Fahrt von über drei Millionen Kilometern. Die Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 2.000 kWp wurde auf einer Fläche von 1,8 Hektar installiert.

„Als Familienunternehmen ist uns verantwortungsvolles Handeln besonders wichtig. Die neue Anlage unterstützt uns im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie dabei, unsere Stromversorgung zunehmend auf umweltfreundliche Energiequellen umzustellen“, sagt Roger Schönborn, Standortverantwortlicher und CEO der Division Building Solutions. „Mit dem Solarpark haben wir einen weiteren entscheidenden Meilenstein für die vorausschauende und nachhaltige Entwicklung des Standortes geschafft. REHAU Erlangen schafft damit ein deutliches Commitment als zukunftsorientierter Arbeitgeber in der Wirtschaftsregion“, ergänzt Carsten Heuer, CEO der Division Window Solutions und Standortverantwortlicher.

Der Solarpark ist eine von mehreren Maßnahmen, die am Standort Erlangen umgesetzt werden, um die umweltfreundliche Energieversorgung voranzutreiben. So hat REHAU beispielsweise letztes Jahr zehn neue Ladesäulen für Elektrofahrzeuge errichtet. Im nächsten Jahr soll auch die Ölheizung des Standorts einer klimaneutralen Lösung weichen. Darüber hinaus sind an weiteren Standorten ähnliche Maßnahmen geplant. In Feuchtwangen etwa entstehen zur Zeit in enger Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Feuchtwangen zwei Solarparks mit einer Gesamtleistung von rund zehn Megawatt. Mit ihnen sollen bis zu 20 Prozent des Eigenenergiebedarfs des anliegenden Werksstandorts gedeckt werden.

Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitsengagement von REHAU finden Interessierte unter Nachhaltigkeit bei REHAU.