REHAU Building Solutions und MEPA – Pauli und Menden GmbH haben gemeinsam beschlossen, nicht an der SHK Essen 2024 teilzunehmen. Als führende Anbieter von Systemlösungen für Trinkwasserinstallation und Hausentwässerung sowie als renommierter Sanitärtechnikhersteller haben wir uns nach sorgfältiger Überlegung dazu entschieden, auf die Teilnahme an der SHK Essen 2024 zu verzichten. Die SHK Essen ist eine der führenden Fachmessen für Sanitär, Heizung, Klima und Elektro und erneuerbare Energien und Treffpunkt für das SHK-Handwerk aus Westdeutschland, BeNeLux sowie Frankreich.

Der Hauptgrund für diese Entscheidung liegt zum einen in der absehbaren schwachen Beteiligung der Aussteller. Viele namhafte Unternehmen haben bereits ihre Teilnahme abgesagt. Dadurch ist auch mit einer geringeren Besucheranzahl zu rechnen. "Wir sehen uns mit einer herausfordernden Marktsituation und veränderten Kundenbedürfnissen konfrontiert und möchten daher neue, alternative Wege der Kundenansprache gehen", erklären Reiner Pauli sowie Christian Kuncz, Geschäftsführer der MEPA Pauli und Menden GmbH. Dr. Roger Schönborn, CEO der REHAU Division Building Solutions, weist darauf hin, dass die steigenden Kosten und der anhaltende Abschwung in der Bauindustrie eine Anpassung und Neuausrichtung der gemeinsamen Marketing-Aktivitäten erforderlich machen, jedoch bereits Überlegungen zu alternativen Konzepten angestoßen wurden. „Im Einzugsgebiet der SHK Essen sehen wir im Jahr 2024 gezielt individuelle Veranstaltungen um die räumliche Nähe zu unseren Kunden suchen. An den Regionalmessen IFH in Nürnberg 2024 und GET Nord 2024 in Hamburg werden wir auch weiterhin teilnehmen, um dort zentrale Anlaufpunkte für den Nord- und Süddeutschen Raum zu bieten.“

Sowohl REHAU Building Solutions als auch MEPA bedauern diese Entscheidung, da sie die SHK Essen in den vergangenen Jahren als eine wichtige Plattform für den Austausch mit Kunden und Partnern geschätzt haben. Beide Unternehmen sind jedoch zuversichtlich, dass ihre alternative Herangehensweise und die Teilnahme an anderen Messen es ermöglichen werden, weiterhin engen Kontakt zu ihren Kunden zu halten und deren Bedürfnisse bestmöglich zu erfüllen.