05.12.2022

11:00 - 12:00 Uhr



GEG 2023 – Was ist neu bei der Novelle des Gebäudeenergiegesetzes

Das Gebäudeenergiegesetz „GEG 2020“ sollte laut § 9 (Überprüfung der Anforderungen an zu errichtende und bestehende Gebäude) erst nächstes Jahr überprüft werden. Die zuständigen Bundesministerien sollten innerhalb eines halben Jahres einen Vorschlag zur Fortschreibung des Gesetzes ausarbeiten. Doch nun ging es dieses Jahr Schlag auf Schlag:

Am 29. April 2022 legte das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) bereits einen Referentenentwurf für eine GEG-Novelle vor. Dieser wurde nochmals geändert, vom Bundestag am 7. Juli 2022 beschlossen und vom Bundesrat am 8. Juli 2022 gebilligt und tritt zum 01.01.2023 in Kraft.

Dieses Online-Seminar zeigt Ihnen die Neuerungen der Novelle des GEG 2023 auf.

Weitere Online-Seminare

Wann

30.11.2022

11:00 - 12:00 Uhr

online

Erdverlegte Luftleitungen Teil 1 – Grundlagen, Komponenten, Anforderungen

Dieses Online-Seminar (Teil 1) beinhaltet die Grundlagen, Komponenten und Anforderungen von erdverlegten Luftleitungen.

Leitungen im Erdreich – zum Lufttransport und als geothermische Anwendung

Funktionsweise des Luft-Erdwärmetauschers

Einzelne Komponenten – Hinweise zur Auswahl, Anforderungen aus Normen und Richtlinien

Wann

08.12.2022

11:00 - 12:00 Uhr

online

Erdverlegte Luftleitungen Teil 2 – Praxiserfahrung in Planung, Ausführung und Betrieb

In diesem Online-Seminar (Teil 2) werden verschiedene Praxisbeispiele in Planung, Ausführung und Betrieb behandelt.

Spezielle Einsatzbeispiele für erdverlegte Luftleitungen

Planungs- und Installationshinweise – Anordnung von Ansaugelementen, Dimensionierung und Leitungsverlauf

Verlegung im Erdreich, Rohrstatik, Auftriebssicherung, Reinigung und Dichtheitsprüfung

Diese sowie viele weitere interessante Online-Seminarthemen finden Sie in unserem

