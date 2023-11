Nach dem erfolgreichen Start auf der InfraSPREE in Berlin vom 17. bis 18. Oktober 2023 ist der AWADOCK Showtruck nun unterwegs, um die normalerweise unter der Erde verborgenen Produkte seinen Kunden in ganz Deutschland näher zu bringen. Diese Gelegenheit nutzen die REHAU Spezialisten und veranschaulichen die Sicherheit und Vielseitigkeit der AWADOCK Produkte. Ob Kunststoff, Beton, Steinzeug oder Kanalverbundrohre – REHAU bietet passgenaue Lösungen zum Anschluss an nahezu alle Materialien und für fast alle Durchmesser an.

Kunden und Interessierte machen dabei eine einzigartige Hands-on Erfahrung: Die Produkte können ausprobiert, angefasst und sogar selber montiert werden. Dabei haben sie die Möglichkeit, Fragen direkt an das kompetente Team vor Ort zu stellen.

Neues System für bereits sanierte Rohre

Der AWADOCK Liner wurde speziell für linersanierte Rohre entwickelt und wird an die bereits sanierten Rohre seitlich angeschlossen. Die Montage erfolgt wie beim AWADOCK Classic: Durch ein Bohrloch wird die Dichtung eingesetzt und die Schraubkrone eingedreht. Danach wird das Anschlussrohr in die Schraubkrone gesteckt und kann bis zu +/- 7;5° passend zur Einbausituation abgewinkelt werden. Ein Arbeitsfenster muss nicht ausgeschnitten werden. Dies macht die Installation schneller, effizienter und stört den Betrieb des Kanalsystems nicht. Der Anschluss ist für linersanierte Beton-, Stahlbeton- und Steinzeugrohre verwendbar.

Der AWADOCK Showtruck ist bis Ende September 2024 in ganz Deutschland unterwegs. Ein Zwischenstopp auf der IFAT 2024 ist ebenfalls eingeplant. Erleben Sie unsere AWADOCKs hautnah, lassen Sie sich von den Experten von REHAU beraten und "docken Sie an".

Mehr Informationen erhalten Sie hier: AWADOCK Roadshow