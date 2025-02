Das erste 100 % klimaneutrale Kunststoff-Abwassersystem[1] nevoPP jetzt auch als Trennsystem: Einführung von nevoPP BLUE für Regenwasser

Der nachhaltige Tiefbau kommt voran: Das 100 % klimaneutrale Kunststoff-Abwassersystem1 nevoPP von REHAU erhält Zuwachs: AWADUKT nevoPP SN10 BLUE. Mit seiner blauen Farbe sorgt es für eine klare Unterscheidung zwischen Regenwasser- und Schmutzwasserkanälen - Fehlanschlüsse im Trennsystem sind quasi ausgeschlossen.

Innovationen im Tiefbau

Die Entwicklung des nachhaltigen Abwassersystems nevoPP erfolgte in enger Zusammenarbeit mit Kommunen und Unternehmen. Jedes Jahr werden in Deutschland rund 12 000 Kilometer öffentliche Kanalleitungen verlegt oder saniert. Mit der nevoPP-Serie steht ein weiterer Hebel zur Verfügung, um den CO 2 -Fußabdruck im Tiefbau signifikant zu verringern und die Kreislaufwirtschaft zu stärken.

Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit über den gesamten Lebenszyklus hinweg haben heute bei Bauvorhaben oberste Priorität. Dazu gehören eine optimierte Planung und Vorbereitung, effiziente technische Verfahren und geeignete Baumaterialien. Diesen Anforderungen wird nevoPP nachweislich gerecht, gegenüber der bewährten AWA PP-Serie können die CO2-Emissionen um bis zu 40 % reduziert werden[2].

Die Resonanz auf das neue Abwassersystem war so groß, dass die Erfolgsgeschichte weitergeschrieben wird: mit nevoPP BLUE, dem Kanalrohr für Regenwasser. Die gleiche geprüfte Qualität – jetzt in Blau und in den Durchmessern DN 110 – DN 400.

Transparentes Recyclingkonzept

Bis zu 80 Prozent des eingesetzten Polypropylens stammen aus Industrierezyklaten, darunter Produktionsabfälle aus Bau- und Verpackungsanwendungen. Darüber hinaus wird bei der Produktion ausschließlich auf Strom aus erneuerbaren Energien gesetzt. Im Vergleich zur etablierten AWA PP-Serie lassen sich die CO₂-Emissionen um bis zu 47 % senken. Durch die dauerhafte, stoffschlüssige Verbindung von neuem Poylpropylen (PP) an der Oberfläche und recyceltem PP im Kern vereinen die Produkte die Vorteile von Vollwandlösungen. nevoPP ist frei von persistenten organischen Schadstoffen und überzeugt durch eine herausragende Langlebigkeit. Und wenn das Ende der Nutzungsphase erreicht wird, fließen Baustellenabschnitte und Altrohre mit dem REHAU Rücknahmekonzept zurück in den Produktionskreislauf.

Die noch unvermeidbaren Reste an CO 2 -Emissionen werden kompensiert, dafür investiert REHAU in hochwertige Klimaschutzprojekte in Deutschland und Indien mit Bezug zum Gewässerschutz. Wie viel Emissionen lassen sich mit nevoPP bei einem Projekt tatsächlich sparen? Schnell und unkompliziert kann dies mit dem CO 2 -Rechner auf der Website tiefbau.rehau.de/nevoPP-rechner (Link) ermittelt werden. Die Datenbasis bilden EPDs (Environmental Product Declaration), die eine objektive Aussage zu den Umweltauswirkungen eines Produktes ermöglichen.

