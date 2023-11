REHAU Industries setzt an all seinen Standorten konsequent seine globale Nachhaltigkeitsstrategie erfolgreich um. • Nun übernimmt der Polymerspezialist noch mehr Verantwortung an seinem Standort Erlangen und tritt dem „Stadtvertrag Klima Erlangen“ bei. • REHAU Industries unterstützt mit seiner Unterschrift den Fahrplan Klima-Aufbruch mit insgesamt 41 Maßnahmen.

REHAU Industries ist und bleibt auch in Zukunft Treiber und Ansprechpartner für gelebte Nachhaltigkeit. Die REHAU Division entwickelt seine globale Nachhaltigkeitsstrategie auch am Standort Erlangen erfolgreich weiter: In diesem Rahmen tritt nun tritt REHAU Industries dem „Stadtvertrag Klima Erlangen“ bei. Schon zuvor engagierte sich der Polymerexperte bei einem Vorläufer des Dokuments und etablierte unabhängig davon zahlreiche Nachhaltigkeitsprojekte am Standort – und weltweit.

Der Stadtvertrag zwischen verschiedenen Einrichtungen wie Unternehmen, Verein oder Institutionen und den Bürgern Erlangens ist der Nachfolger der vor einigen Jahren auch von REHAU unterzeichneten „Klimaallianz“.

REHAU Industries unterstützt in diesem Kontext die Inhalte des Fahrplans Klima-Aufbruch ideell und praktisch. Darin finden sich 41 Maßnahmen, unterteilt in die Handlungsfelder „Sektorübergreifend“, „Energieversorgung“, „Gebäude“, „Mobilität“ sowie „Ernährung und Konsum“.

„Essenzieller Bestandteil unserer weltweiten Aktivitäten und Ziele zur bilanziellen Klimaneutralität ist die Kreislaufwirtschaft. Dafür ist der sukzessive Umstieg auf Erneuerbare Energien wie am Standort Erlangen essenziell. Darum unterstützt REHAU sehr gerne dezentrale Initiativen mit so ambitionierten Zielsetzungen wie den Klimaaufbruch Erlangen“, sagt Andreas Jenne, Director Sustainability bei REHAU.

Gleichzeitig erhöht REHAU Industries die Transparenz seines Engagements im Bereich der Nachhaltigkeit am Standort noch einmal und gibt aktuelle und künftige Klimaschutzaktivitäten, Referenzprojekte oder Ziele öffentlich an. Interessierte sind herzlich eingeladen, unter erlangen.de alle Details der Aktion einzusehen. Weitere teilnehmenden Organisationen sind unter anderem Schaeffler, die Sparkasse, Mauss, Gewobau oder auch Siemens.

„Vom Corporate Headquarter in Erlangen aus koordinieren die REHAU Industries Divisionen Window Solutions und Building Solutions ihr globales Geschäftsmodell. Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Klimaeffizienz bilden dabei feste Säulen für unser Unternehmen. Diese setzen wir vor Ort konsequent um. Sei es durch ein umfangreiches Investment in unsere PV-Flächenanlage oder unsere E-Ladesäulen-Infrastruktur oder weitere permanente Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz der Infrastruktur am Standort Eltersdorf. Gleichzeitig vermarkten wir Produkte mit immer höherem Recyclinganteil und besonders wärmedämmenden REHAU-Fenstersystemen“, sagt Carsten Heuer, CEO REHAU Window Solutions.

Gelebte Nachhaltigkeit ist schon immer ein wichtiger strategischer Baustein für REHAU. „Nachhaltigkeit liegt REHAU als Familienunternehmen besonders am Herzen. Dabei betrachten wir den Aspekt der Nachhaltigkeit sehr viel ganzheitlicher und verfolgen nicht nur die zunehmende Nutzung der zirkulären Wirtschaft, sondern sehen in unserem hohem Qualitätsanspruch auch den Nutzen, ein Gegenmodell zu unserer Wegwerf-Gesellschaft zu bieten“, sagt Dr. Roger Schoenborn, CEO REHAU Building Solutions.

Rohstoffe und natürliche Ressourcen werden immer knapper. Die Anforderungen an Nachhaltigkeit im Denken und Handeln hingegen nehmen stetig zu. Das spüren Menschen weltweit. So ändern sich deren Bedürfnisse. Und damit auch die Anforderungen an die gesamte Industrie. Eine konsequente Kreislaufwirtschaft ist dafür eine einfache und effektive Antwort. Lösungen von REHAU definieren seit Jahrzehnten spartenübergreifend die Standards hinsichtlich Lebensdauer, Energieeffizienz und verantwortungsvollem Umgang mit Ressourcen. Diese Premiumqualität macht Polymerlösungen von REHAU zu einem wichtigen Beitrag zum Schutz der Erde und der Wirtschaft. So entsteht Erfolg für Generationen, der Mehrwert sowie Absatz sichert.