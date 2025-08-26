REHAU: Im Herbst wieder durchstarten und neues Wissen gewinnen
Online-Seminare:
Modular Systems – der (einzige) Weg in die Zukunft der Haustechnik
Datum: 03.09.2025
Uhrzeit: 10:00 - 10:30 Uhr
kostenfrei
Sichere Hausinstallation: Planung, Bau, Betrieb von Trinkwasserinstallationen
Teil 1 - Planung
Datum: 16.09.2025
Uhrzeit: 10:30 - 11:30 Uhr
kostenfrei
Sichere Hausinstallation: Planung, Bau, Betrieb von Trinkwasserinstallationen
Teil 2 - Ausführung
Datum: 16.09.2025
Uhrzeit: 13:00 - 14:00 Uhr
kostenfrei
Sichere Hausinstallation: Planung, Bau, Betrieb von Trinkwasserinstallationen
Teil 3 - Betrieb
Datum: 16.09.2025
Uhrzeit: 15:30 - 16:30 Uhr
kostenfrei
Online-Seminare für RAUCAD
RAUCAD Gebäudemanager – Das Modul zur 3D Gebäudemodellierung
Datum: 16.10.2025
Uhrzeit: 14:30 - 15:30 Uhr
kostenfrei
Schemaplanung von Sanitär- und Heizungsrohrnetzen in 40 Minuten mit RAUCAD
Datum: 28.10.2025
Uhrzeit: 14:30 - 15:30 Uhr
kostenfrei
Präsenz-Seminare für RAUCAD
RAUCAD Grundseminar
Datum: 30.09. - 01.10.2025
Ort: REHAU Academy Erlangen
RAUCAD Profi-Workshop
Datum: 25. - 26.11.2025
Ort: REHAU Academy Erlangen
