REHAU: Im Herbst wieder durchstarten und neues Wissen gewinnen

Mit den (Online-)Seminaren der REHAU Academy – schnell sein und Platz sichern!

sparen Sie wertvolle Zeit und nutzen Sie die Möglichkeiten für modernen Wissenstransfer - profitieren Sie von unseren Präsenz- und Online- Seminaren der REHAU Academy.

Effizient - zielgerichtet - persönlich.

Online-Seminare:

Modular Systems – der (einzige) Weg in die Zukunft der Haustechnik

Datum:  03.09.2025 

Uhrzeit: 10:00 - 10:30 Uhr

kostenfrei

kostenfrei

Sichere Hausinstallation: Planung, Bau, Betrieb von Trinkwasserinstallationen

Teil 1 - Planung

Datum: 16.09.2025 

Uhrzeit: 10:30 - 11:30 Uhr

kostenfrei

kostenfrei

Sichere Hausinstallation: Planung, Bau, Betrieb von Trinkwasserinstallationen

Teil 2 - Ausführung

Datum:  16.09.2025 

Uhrzeit: 13:00 - 14:00 Uhr

kostenfrei

kostenfrei

Sichere Hausinstallation: Planung, Bau, Betrieb von Trinkwasserinstallationen

Teil 3 - Betrieb

Datum: 16.09.2025 

Uhrzeit: 15:30 - 16:30 Uhr

kostenfrei

kostenfrei

Online-Seminare für RAUCAD

RAUCAD Gebäudemanager – Das Modul zur 3D Gebäudemodellierung

Datum: 16.10.2025

Uhrzeit: 14:30 - 15:30 Uhr

kostenfrei

kostenfrei

Schemaplanung von Sanitär- und Heizungsrohrnetzen in 40 Minuten mit RAUCAD 

Datum: 28.10.2025 

Uhrzeit: 14:30 - 15:30 Uhr

kostenfrei

kostenfrei

Präsenz-Seminare für RAUCAD

Es sind nur noch wenige Plätze frei, melden Sie sich am Besten gleich an!

RAUCAD Grundseminar

Datum: 30.09. - 01.10.2025

Ort:       REHAU Academy Erlangen

Hier anmelden >

RAUCAD Profi-Workshop

Datum: 25. - 26.11.2025 

Ort:       REHAU Academy Erlangen

Hier anmelden >

Diese sowie viele weitere interessante Seminarthemen finden Sie in unserem Online Seminarplaner der REHAU Academy. Zum Seminarplaner

Unmittelbar nach der Anmeldung erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung und weitere Informationen.

Bei Fragen stehen Ihnen die REHAU Academy akademie_bau@rehau.com gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Ihre REHAU Academy Building Solutions

REHAU Industries SE & Co. KG
REHAU Industries SE & Co. KG
Ytterbium 4
91058 Erlangen
Deutschland
Telefon:  09131 - 92- 50
www.rehau.de
