Pressemeldung

In allen Unternehmensbereichen setzt REHAU konsequent auf verantwortungsvolles Wirtschaften – mit sichtbarem Erfolg. Für dieses Engagement erhält der Konzern nun von der Rating-Agentur EcoVadis für sein Nachhaltigkeitsmanagement die Gold-Medaille.

Mit einer Gesamtpunktzahl von 71 von möglichen 100 Punkten erreicht die REHAU Group erstmals die Gold-Zertifizierung und gehört somit zu den besten 5% aller teilnehmenden Unternehmen und den besten 1% in der Branche Kunststoffwaren.

Seit 2007 bewertet die unabhängige Rating-Agentur EcoVadis die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen in den Kategorien Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung. Mit 21 Nachhaltigkeitskriterien macht EcoVadis die Aktivitäten von Unternehmen mit internationalen Lieferketten im Bereich Nachhaltigkeit messbar und vergleichbar und schafft somit Vertrauen und Transparenz hin zu den Geschäftspartnern. EcoVadis stellt Unternehmen ganzheitliche Ratings im Bereich Unternehmensverantwortung bereit. Coporate Social Responsibility oder kurz CSR steht für die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen im Sinne eines nachhaltigen Wirtschaftens. Große multinationale Unternehmen arbeiten mit EcoVadis zusammen, um die Nachhaltigkeit ihrer globalen Lieferketten transparent zu machen und zu verbessern.

Stetige Weiterentwicklung bei REHAU

Die REHAU Group verbessert ständig und dies zeigt sich auch in den Bewertungen des EcoVadis Ratings der letzten Jahre. 58 Punkte in 2019, zu 65 Punkten im Jahr 2020 wurden mit 71 Punkten in diesem Jahr nochmals übertroffen.

„Das ist eine Teamleistung vieler Kolleg*innen aus den Fachabteilungen wie Legal, Human Ressources, Umwelt- und Energiemanagement sowie Nachhaltigkeit. Darauf können wir stolz sein, ausruhen wollen wir uns darauf nicht.“ Andreas Jenne, Head of Sustainability der REHAU Gruppe.