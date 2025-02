Next Level Unlocked: Boost Your Building Solutions – Besuchen Sie REHAU und MEPA auf der ISH 2025

Wir laden Sie herzlich ein, auf der ISH 2025 in Frankfurt (17.–21. März, Halle 6, Stand C50) mit uns die nächste Stufe Ihrer Bau- und Gebäudelösungen zu entdecken.

Unter dem Motto „Next Level Unlocked – Boost Your Building Solutions“ präsentieren REHAU Building Solutions und MEPA ihre Bandbreite an Systemlösungen. Neue Produkte ergänzen bestehende Lösungen, wodurch das aufeinander abgestimmte Portfolio weiter ausgebaut wird.

Ein Mehrwert für Handwerker und Planer

Die optimierten Komplettlösungen sparen Zeit und Kosten, steigern die Produktivität und ermöglichen reibungslose Installationen. REHAU Building Solutions und MEPA bieten gemeinsam innovative Gebäudetechnik, Expertise und passende Systeme aus einer Hand. Statt vieler Ansprechpartner für Teillösungen haben Handwerker einen kompetenten Systempartner. Dies erhöht die Effizienz und Wirtschaftlichkeit – von der Planung bis zur Installation. Ob Einfamilienhaus, Wohnungsbau oder Gewerbe – das gemeinsame Produktportfolio bietet flexible Komplettsysteme und vorkonfektionierte Module.

Effiziente Rohrsysteme und sichere Steuerung

Bei den Lösungen für wasserführende Systeme spielt das Produkt FASTLOC von REHAU eine zentrale Rolle. Auf dem Stand kann sich der Besucher davon überzeugen, dass das Rohrsystem die Einfachheit einer Steckverbindung mit der Sicherheit der Schiebehülse verbindet. Aufweiten der Rohre ist nicht erforderlich. Die Lösung spart somit Zeit und entlastet die Monteure auf der Baustelle.

REHAU präsentiert das optimierte Abwassersystem RAUPIANO PLUS, das mit einer neuen Dichtung und der innovativen Befestigung RAUCLAMP ausgestattet ist. Diese Ergänzungen sorgen für eine noch höhere Sicherheit sowie eine effizientere und schnellere Montage.

Zusätzlich stellt REHAU in Frankfurt mit RE.GUARD 2.0 eine bewährte Wassersteuerung vor, die Leitungen rund um die Uhr überwacht und zuverlässig Rohrbrüche sowie selbst kleinste Tropfenleckagen erkennt. So bietet das System einen effektiven Schutz vor Leitungswasserschäden und trägt zur langfristigen Sicherung der Wasserversorgung bei.

Für jeden Raum das passende Klima

Das zweite große Thema auf dem Stand sind die Flächenheiz- und Kühlsysteme. Mit seinem Indoor Climate Comfort System sorgt REHAU in jedem Raum und zu jeder Jahreszeit für Behaglichkeit. Alle REHAU Komponenten, d. h. Fan Coils, Luftentfeuchter und Flächenheiz/-kühlsysteme, lassen sich über die zentrale Einzelraumregelung NEA SMART 2.0 komfortabel steuern. Auf der ISH zeigt REHAU zudem die neue RAUTHERM NEO Contact Kühl-/Heizdecke, die das Indoor Climate System ergänzt. Das neue Produkt besticht durch mehr Installationskomfort und -geschwindigkeit sowie hohe Kühl- und Heizleistung. Zudem präsentiert REHAU eine Weiterentwicklung des Raumreglers NEA für Flächenheiz- und Kühlsysteme, bei der modernes Design und intuitive Bedienung auf überzeugende Funktionen treffen.

REHAU bietet Nahwärme-Systemlösungen für eine dauerhaft sichere Versorgung. Mit dem universellen Nahwärmerohr RAUVIPEX präsentiert REHAU einen neuen Maßstab im Wärmetransport. Das Produkt eignet sich zum Anschließen einer Wärmepumpe für Einzelgebäude, aber auch für den Wärmetransport in einem Wärmenetz. RAUVIPEX lässt sich schnell und flexibel verlegen und steht in einem breiten Dimensionsspektrum von d20 bis d140 zur Verfügung. Den Systemverbund komplettiert die neue CLIP-FLEX Muffe. Sie markiert nicht nur einen Knotenpunkt im Wärmenetz. Sie ist das neue starke Bindeglied für unsere seit Jahrzehnten bewährten Nahwärme-Systemlösungen. Durch die Kugelgelenkfunktion lassen sich auch extreme Winkelabweichungen bis zu 22,5° meistern. Das integrierte EPDM-Dichtsystem sorgt dafür, dass sich verschiedene Rohrtypen und Rohrdurchmesser spielend leicht kombinieren können – ohne separate Dichtringe.

Im Praxistest

Und da sich manche Dinge am besten begreifen lassen, wenn man sie selbst in die Hand nimmt, lädt REHAU zum Ausprobieren an der Test & Try Area ein. Besucher können hier die neue Generation der RAUTOOL Montagewerkzeuge mit RAUTOOL A-light3 QC und RAUTOOL Xpand2 QC sowie das Wannenabdichtband Aquaproof von MEPA direkt ausprobieren und erleben, warum diese für mehr Effizienz und Geschwindigkeit auf der Baustelle stehen.

Von Montagerahmen zu Modultechnik: MEPA auf der ISH

MEPA präsentiert auf der ISH die Highlights seines breiten Produktprogramms: Die zeitlos elegante Designserie „Orbit“ aus dem MEPA-Betätigungsplattenprogramm für WC und Urinal wird durch die neue Variante aus Glaslaminat weiter veredelt. Die WC- und Urinal-Betätigungsplatten sind in sechs modernen Mattfarben erhältlich und bieten flexible Einbaumöglichkeiten: aufgesetzt, teileingelassen oder fliesenbündig bei WCs sowie aufgesetzt bei Urinalen. Neben der Farbvielfalt überzeugen die Platten durch ihre Soft-Touch-Oberfläche und hohe Widerstandsfähigkeit.

Für eine zuverlässige Abdichtung von Bohrlöchern in verschiedenen Wand- und Bodenmaterialien – darunter Beton, Estrich, Porenbeton, Ziegel, Kalksandstein und Gipskarton – sorgt das neue „Aquaproof Bohrloch-Dichtset“. Da die Abdichtungsebenen an Wand und Boden nur so stark sind wie ihre schwächste Stelle, stellt das Set eine dauerhaft sichere Versiegelung von Bohrlöchern sicher und sorgt für eine durchgehend geschlossene Abdichtungsebene.

Unter dem Namen RM² MODULES bündeln REHAU Building Solutions, MEPA und MCP Fertigungstechnik ihre Kräfte und setzen neue Maßstäbe für Präzision und Effizienz auf der Baustelle. Die neue Programmlinie überzeugt durch eine vorkonfektionierte Modultechnik für Vorwandlösungen, beispielsweise in Bad und Küche. Die Kunden profitieren von neuen Maßstäben in individueller Präzision und Effizienz auf der Baustelle.

Next Level Unlocked – wir freuen uns auf Ihren Besuch auf der ISH 2025 in Frankfurt, 17. – 21. März, Halle 6 am Stand C50.

Mehr Infos und Details finden Sie unter: bs.rehau.de/ish-2025