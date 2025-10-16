Der Raumregler NEA hat bei REHAU eine lange Tradition und steht seit Jahren für die zuverlässige und präzise Regelung der Flächenheizung/-kühlung. Mit der Weiterentwicklung hat der Hersteller die Qualität des Produkts auf ein neues Level gehoben und mit einem hochwertigen Design ausgestattet. Die flache Bauweise und das großzügige LCD-Display geben dem Raumregler ein elegantes Äußeres. Das Produkt ist in Weiß oder Schwarz erhältlich und somit für verschiedene Einrichtungsstile geeignet. Mit den vier kapazitiven Tasten lässt sich der Raumregler leicht bedienen. Seine Einstellungen kann der Nutzer intuitiv und selbsterklärend durch die Menütaste vornehmen.

Zudem punktet der Raumregler durch überzeugende Funktionen. So verfügt er nun über eine automatische Fenster-offen-Erkennung – bei erkanntem Temperaturabfall schaltet die Heizung temporär ab, um Energie zu sparen. Drei Menüebenen für Nutzer, Service und Experten stellen sicher, dass die vom Installateur eingestellten Regler-Parameter nicht versehentlich geändert werden können. Und dank einer integrierten Kindersicherung lässt sich die Temperatur nicht ungewollt verstellen.

Nicht zuletzt ist der Raumregler NEA schnell und einfach zu installieren. Die Montage erfolgt entweder auf einer Unterputzdose oder direkt auf der Wand. Nach der Verdrahtung werden Front- und Rückgehäuse einfach zusammengeführt. Das Modell lässt sich durch Regelverteiler, Stellantriebe oder Fernfühler von REHAU ergänzen. Das bereits bekannte Zubehör ist kompatibel und für den zuverlässigen Betrieb in einem aufeinander abgestimmten Gesamtsystem konzipiert.