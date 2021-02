REHAU hat mit seinem RAINSPOT Ablauf beispielsweise in Niedersachsen und Bayern erste Referenzprojekte erfolgreich abgeschlossen. Abbildung: REHAU

Der bedeutende Großauftrag kam nicht von ungefähr. REHAU kann bereits erfolgreich fertigge-stellte Referenzprojekte beim Ausbau der Autobahnen A3 und A31 vorweisen. Die Empfehlung für das Produkt RAINSPOT durch die „Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr“ gab schließlich den Ausschlag: Der Bauherr entschied sich bei den Straßenabläufen für die polymere Variante von REHAU. Der Zuschlag ist auch deswegen bemerkenswert, weil ein Großteil der Abläufe derzeit aus Beton besteht. Der Anteil an Kunststofflösungen liegt immer noch unter fünf Prozent.

Großprojekt auf der A3

Doch nicht nur die beachtliche Zahl von 2.760 RAINSPOT Abläufen macht das Projekt zu etwas Besonderem, sondern auch der Kunde. Auftraggeber ist die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die Autobahndirektion Nordbayern. Auftragnehmer ist die Projektgesellschaft A3 Nordbayern GmbH & Co. KG. Das Vorzeigeprojekt umfasst den abschnittsweisen Ausbau der Autobahn A3 zwischen Biebelried und Fürth/Erlangen von vier auf sechs Fahrspuren auf einer Länge von 76 Kilometern. Das Ganze findet unmittelbar vor der Haustür von REHAU statt, dessen Verwaltungssitz für den Geschäftsbereich Bau sich in Erlangen-Eltersdorf befindet. Die Maßnahme startete im Mai 2020 und soll Ende 2025 fertig sein.



Der Straßenablauf ist ein wesentlicher Bestandteil bei der Straßenentwässerung, denn er nimmt das anfallende Oberflächenwasser auf und leitet es über eine Rohrleitung ab. So kann das für Au-tofahrer gefährliche Aquaplaning auch bei Starkregen vermieden werden.

Vorteile schon beim Einbau Im Vergleich zu Straßenabläufen aus Beton bietet die Kunststoff-Variante RAINSPOT einige Vorteile, die sich bereits beim Einbau zeigen. Die Bauteile aus Polypropylen haben ein geringes Gewicht und lassen sich auf der Baustelle leicht verladen und lagern. Der Einbau kann ohne den Ein-satz von schwerem Gerät von einer Person durchgeführt werden. Auch das Volumen der Kunst-stoff-Abläufe ist geringer als bei der Beton-Version. Deswegen reicht eine kleinere Baugrube aus, die wiederum in kürzerer Zeit ausgehoben ist. Bei der Installation im Erdreich zeigen sich die wahren Vorzüge des Produkts. RAINSPOT verfügt über innovative Ausgleichsfunktionen wie verstellbares Gefälle, Höhenanpassung, Drehbarkeit und einem justierbaren Rohranschluss mit Kugelgelenk. Dadurch passt sich der Ablauf auch den wid-rigsten Gegebenheiten flexibel an. Und nicht zuletzt trotzt das korrosionsbeständige und bruchsi-chere Polypropylen auch langfristig verschiedenen Umwelteinflüssen, selbst massiven Tempera-turschwankungen und Kontakt mit chloridem Tauwasser. Qualität, die sich bei der Sanierung im Straßenbau mehrfach rechnet. Weitere Informationen unter www.rehau.de/verkehrswegebau