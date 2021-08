Pressemeldung

REHAU Innovation Award 2021: Nils Wagner, Head of REHAU New Ventures, und Uwe Boehlke, REHAU COO, verliehen die Preise an die Gewinnerteams aus aller Welt.

Die REHAU Gruppe setzt auf Fortschritt und unterstützt zukunftsweisende Entwicklungen für ihre Kunden – weltweit. Dafür wurde 2008 eigens der REHAU Innovation Award etabliert. 2021 kürte REHAU wieder Gewinnerteams aus den eigenen Reihen in den Kategorien Produkt, Technologie, Prozess und Geschäftsmodell. Erstmals wurde in diesem Jahr ein Sonderaward verliehen, mit dem REHAU die Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit unterstreicht.

REHAU Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der ganzen Welt können mit ihren innovativen Projekten im Wettbewerb an den Start gehen. Voraussetzung für die Teilnahme: Die Innovation muss bereits auf dem Markt verfügbar und für Endkunden zugänglich sein. Nach Eingang aller Einsendungen prüft ein Nominierungsausschuss die Innovationen anhand der vier Kriterien Innovationsgrad, Kundennutzen, Wirtschaftlichkeit und Arbeitsweise auf Herz und Nieren. Die Bewertung der eingereichten Bewerbungen übernimmt ein internes Gremium, in diesem Jahr waren das Richard Lützner (User Experience), Peter Schott (Operational Excellence), Simon Ryschka (Innovation Lab Americas) und Lukas Neumann (Stab Supervisory Board). Die abschließende Auswahl erfolgte über die Jury bestehend aus Nils Wagner, Head of REHAU New Ventures, und Uwe Boehlke, REHAU COO.

Innovationen mit starkem Marktbezug

Insgesamt 32 Beiträge aus den unterschiedlichsten Unternehmensbereichen gingen dieses Jahr ins Rennen. Nils Wagner und Uwe Boehlke verkündeten jetzt die Gewinnerteams des REHAU Innovation Award 2021. Die Preise wurden in den Kategorien Produkt, Technologie, Prozess, Geschäftsmodell und Nachhaltigkeit in einer virtuellen Veranstaltung verliehen.

Um Neues zu schaffen, braucht es Inspiration, Einfluss und Originalität – genau dies stellen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus aller Welt beim REHAU Innovation Award immer wieder aufs Neue unter Beweis. Konsequent unterstützt das Unternehmen eine innovationsfreundliche offene Atmosphäre und bietet den Beschäftigten viel Raum und Perspektiven zur Weiterentwicklung. So werden sicherlich auch im nächsten Jahr wieder viele spannende Innovationen eingehen.