Mit 39.000 Besucherinnen und Besuchern war die GET NORD 2024 ein voller Erfolg für die Elektro- und SHK-Branche. REHAU präsentierte sich mit seiner Division Building Solutions nun zum zweiten Mal gemeinsam mit dem Sanitärtechnikunternehmen MEPA – Pauli und Menden GmbH auf einem gemeinsamen Messestand.

Sehr gefragt: REHAU präsentierte sich auf der GET NORD 2024 in Hamburg zusammen mit dem Sanitärtechnikunternehmen MEPA – Pauli und Menden GmbH auf einem gemeinsamen Messestand. Abbildungen: © REHAU

GET NORD als Plattform für Zusammenarbeit

Die Messehallen der GET NORD waren vom 21. bis 23. November gut gefüllt. Das zeigte sich an belebten Messeständen, bei denen sich mehr als 650 nationale und internationale Aussteller über große Resonanz und gute Gespräche freuten. Sowohl Aussteller als auch Besucherinnen und Besucher äußerten sich gleichermaßen zufrieden über den Verlauf des wichtigen Branchentreffs. Die Messe war geprägt von gebäudetechnischen Lösungen für die Energiewende, dem Thema der CO2-Reduktion in der Wärmeversorgung sowie der Vernetzung der Gewerke Elektro, Heizung, Sanitär und Klima.

Gemeinsamer Messeauftritt von REHAU und MEPA

REHAU und MEPA nutzten die Gelegenheit, ihre erfolgreiche Zusammenarbeit auf einem gemeinsam gestalteten Messestand zu präsentieren. Zu den gezeigten Systemlösungen gehörten die perfekt aufeinander abgestimmten Kombinationen aus MEPA Vorwand- und Spültechnik mit REHAU Produkten. So zum Beispiel das universelle, O-Ringlose und bleifreie RAUTITAN Trinkwasserinstallationssystem und das hervorragend schalldämmende Hausabflusssystem RAUPIANO PLUS. Die Besucherinnen und Besucher zeigten großes Interesse an den gemeinsamen Lösungen und intensiven Kundengesprächen. Für REHAU und MEPA ein voller Erfolg.

Die gemeinsamen Systemlösungen, aber auch eigene Entwicklungen stießen auf großes Interesse und luden die Besucherinnen und Besucher auch zum Ausprobieren ein. Abbildungen: © REHAU

Zukunftsorientierte Innovationen zum Anfassen

Eine der großen Stärken der Messe war die Möglichkeit, die Fülle an nachhaltigen Neuheiten und etablierten, langlebigen Systemlösungen direkt zu erleben. REHAU stellte dabei mehrere Highlights vor. Unter anderem das neue Universalsystem FASTLOC für Trinkwasser & Heizung. FASTLOC bietet die Einfachheit einer Steckverbindung, gepaart mit der Sicherheit einer Schiebehülse. Sie spart Zeit, einen Arbeitsschritt, zusätzliches Werkzeug und Schulungen. Auch das neue Flächenheizungsrohr RAUTHERM NEO-X5, überzeugt durch seine 5-Schicht-Technologie und in Kombination mit der nachhaltig produzierten Noppenplatte Varionova RE 30-2 auf der Messe. Das Universalrohr RAUTITAN flex green wird auf Basis nachwachsender Rohstoffe hergestellt, während das Nahwärmerohr RAUVIPEX für den Anschluss von Wärmepumpen verbessert wurde. Ergänzt wurde das Portfolio durch praxisnahe Zubehörlösungen wie die innovativen CLIP-FLEX-Muffen und die smarte Wassersteuerung RE.GUARD, die Handwerkern eine sichere und effiziente Installation ermöglichen.

Auch MEPA setzt seine Neuheitenoffensive fort und präsentiert sein breites Produktprogramm auf der GET NORD: darunter ein neues, besonders flexibles Dusch-WC-Anschlussset für alle „nextVIT“-Standard WC-Elemente und einen innovativen Montagerahmen, der ein werkzeugloses Anbringen nahezu aller MEPA WC-Betätigungsplatten erlaubt. Besonderes Interesse weckte die WC-Betätigungsplatte „MEPA Frame“, die mit 16 Designkombinationen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Die Neuheitenpräsentation wurde durch die Aquaproof V-Ecke abgerundet, die bei teilversenkten Wannen eine noch flexiblere und sichere Abdichtung ermöglicht.