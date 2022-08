REHAU Akademie Gebäudetechnik: Jetzt schnell sein und noch einen Seminarplatz sichern zum Forum Lufthygiene

Die richtige Zufuhr von frischer Luft in Gebäude und Räume ist in Zeiten der andauernden COVID-19-Pandemie wichtiger denn je. In diesem Kontext rücken auch bisher häufig vernachlässigte Aspekte in den Fokus: CO2-Werte in Klassen- oder Gasträumen, Schutz durch mechanische Lüftung, Aerosolverhalten sowie die Bedeutung von Luftbefeuchtung.