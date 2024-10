Flamco als Teil der Aalberts hydronic flow control (hfc) ist ein weltweit führender Anbieter von fort-schrittlichen Heiz- und Kühltechnologien. Mit seinen Kernmarken Flamco und Comap blickt Aalberts hfc auf eine lange Innovationsgeschichte zurück. Wir liefern qualitativ hoch-wertige Produkte und Dienstleis-tungen, die Effizienz, Energieeinsparungen und Nachhaltigkeit gewährleisten. Von der Energiequelle über die Energieverteilung bis hin zur Energieabgabe decken wir ein breites Spektrum innovativer Gebäude-technik ab. Unsere Lösungen werden in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden auf der ganzen Welt ein-gesetzt. Mit über 60 Jahren Erfahrung und rund 1.800 Mitarbeitern weltweit gehört Aalberts-hfc zu den Top Firmen in der Branche. In der Aalberts-Gruppe verfolgen wir die Philosophie „winning with people“. Durch Zusammenarbeit, Unternehmergeist und unser Engagement erzielen wir nachhaltige und großartige Ergebnisse.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen

Regionalvertriebsleiter Region Ost (m/w/d)

Ihre Aufgaben

Leitung und Verantwortung des Verkaufsgebiets inklusive Führung eines Teams von fünf Mitarbeitern/Handelsvertretern

Entwicklung und Umsetzung von Vertriebs- und Marketingstrategien zur Steigerung der Marktpräsenz

Aufbau und Pflege langfristiger Geschäftsbeziehungen sowie aktive Neukundengewinnung

Betreuung und Unterstützung von Installateuren, SHK-Fachgroßhandel und Planungsbüros in der Region

Führen von Jahresgesprächen und Festlegung sowie Umsetzung von Jahreszielen mit den Kunden

Projektverantwortung im Verkaufsgebiet, einschließlich Projektverfolgung und -tracking

Organisation und Durchführung von Messen, Schulungen sowie kundenbindenden Maßnahmen (z.B. Werksfahrten oder sonstige Events)

Markt- und Wettbewerbsanalysen zur Identifizierung neuer Geschäftsmöglichkeiten

Ihr Profil

Abgeschlossene kaufmännische oder technische Ausbildung; alternativ ein abgeschlossenes Studium oder vergleichbare Qualifikationen

Mehrjährige Vertriebsaußendiensterfahrung, idealerweise im 3-stufigen Vertrieb der SHK-Branche

Starke Kunden- und Zielorientierung, Führungserfahrung und unternehmerisches Denken zur erfolgreichen Umsetzung regionaler Vertriebsziele

Ausgeprägte Kommunikationsstärke und Verhandlungsgeschick sowie ein sicheres und überzeugendes Auftreten

Hohe Eigenmotivation und Zielorientierung sowie die Fähigkeit, eigenständig und strukturiert zu arbeiten

Gute EDV-Kenntnisse und Erfahrung im Umgang mit CRM-Systemen

Reisebereitschaft im Vertriebsgebiet und Flexibilität

Wohnhaft im Vertriebsgebiet, idealerweise Großraum Berlin/Brandenburg

Ihre Vorteile:

Verantwortungsvolles und spannendes Aufgabengebiet mit Eigenverantwortung

Gestaltungsspielraum und flache Hierarchien

Fachgerechte Einarbeitung, wertschätzendes Miteinander und kurze Entscheidungswege

Attraktives Vergütungspaket

Ein neutraler PKW zur privaten Nutzung sowie Home-Office Ausstattung

Vermögenswirksame Leistungen, Betriebliche Altersvorsorge und 30 Tage Urlaub

E-Bike Leasing

Persönliche und fachliche Weiterbildungsmöglichkeiten

Teamevents für ein starkes Miteinander

Das klingt gut? Dann zögern Sie nicht und bewerben Sie sich doch gleich bei uns!

Wir freuen uns auf Sie und Ihre aussagekräftige Bewerbung inkl. Lebenslauf, Zeugnissen, Foto, sowie Angaben zum Eintrittstermin und Ihren Gehaltsvorstellungen, ausschließlich in elektronischer Form, an bewerbung(at)aalberts-hfc.com. Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter 034292/713 5010 zur Verfügung.

