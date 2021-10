Pressemeldung

Zwei Funktionen - dynamischer Abgleich und kontinuierliche Steuerung der thermischen Lasten - kombiniert das Regelventil der Serie 145 von Caleffi. Die Armatur gewährleistet die planmäßig vorgesehenen Durchflussmengen an jedem Endgerät. Auch bei einem teilweise geschlossenen Kreis - durch Ansprechen der Regelventile - bleiben die Durchflussmengen an den offenen Kreisen konstant auf dem Nennwert. So wird durch den dynamischen hydraulischen Abgleich ein komfortabler Betrieb und eine hohe Energieersparnis ermöglicht.

Das druckunabhängige Regelventil (PICV) der Serie 145 für Heizungs- und Klimaanlagen besteht aus einem automatischen Volumenstromregler und einem Motorregelventil mit linearer Regelcharakteristik. Der Volumenstrom wird mittels eines Handrads - mit abgestufter Einstellskala in °C - auf den gewünschten Wert eingestellt. Ein externer Regler aktiviert das Regelventil, um in Übereinstimmung mit der thermischen Last den Volumenstrom zu steuern. So wird, trotz Änderung des Differenzdrucks im Kreislauf, modulierend der gewünschte Wert des Durchflusses immer konstant gehalten.

Das Steuerventil der Serie 145 ist in DN 15 in den Anschlussgrößen 3/8“ und ½“, sowie in DN 20 in den Größen ¾“, Euroconus ¾“ und 1“ erhältlich. Damit wird, je nach Version, ein Einstellbereich der Durchflussmenge von 0,08 – 0,04m3/h bis 0,12- 1,2 m3/h abgedeckt. Das Gehäuse ist aus einer entzinkungsfreien Messinglegierung, der Durchflussmengen-Regler aus Polymer, die Membran aus EPDM. Betriebsmedien sind Wasser und Glykollösungen bis 50 %. Der max. Betriebsdruck liegt bei 16 bar, mit den Stellantrieben der Serie 145 bei 5 bar, der Temperaturbereich reicht von - 20°C bis 120°C. Druckmessstutzen können über Verschraubungen angebracht werden. Optional sind zwei Stellantriebe erhältlich. Ein proportionaler Stellantrieb (Steuersignal 0 – 10 V), der die automatische und servounterstützte Steuerung übernimmt. Ebenfalls erhältlich: Der elektrothermische Stellantrieb der Serie 6561 mit 230 V (ac) oder 24 V (ac/dc) Betriebsspannung bei einer Leistungsaufnahme von 3 W.