Mit ihrer breiten Modellvielfalt und funktionellen Extras bietet die modernisierte Duschkabinenserie Exklusiv 2.0 von HSK Duschkabinenbau unterschiedlichste Gestaltungsmöglichkeiten für individuelle Badgrundrisse und Kundenwünsche – und überzeugt damit auch die Jury des international renommierten „Red Dot Design Awards“.

Die neue Duschkabinenserie Exklusiv 2.0 von HSK Duschkabinenbau ist die ideale Wahl für individuelle Duschplätze mit Stil. Mit hochwertigen Extras und großer Variantenvielfalt verspricht die Serie exklusiven Duschkomfort, technische Perfektion und Design auf höchstem Niveau. Die bewährte Konstruktion des Vorgängermodells wurde um neue, durchdachte Details ergänzt. Funktionen wie das flexible Drehlager des Profils mit praktischem Heb-/Senk-Mechanismus für zuverlässige Dichtigkeit und hervorragende Handhabung wurden beibehalten. Neu bei der Exklusiv 2.0 ist das flachere Wandanschlussprofil mit innovativer Technik ohne sichtbare Verschraubungen, dabei werden Festelemente und Seitenwände der Exklusiv 2.0 in das Wandanschlussprofil eingeschoben, ausgerichtet und durch das spezielle Kedersystem dauerhaft dicht sowie sicher fixiert. Das sieht nicht nur gut aus, sondern macht die Pflege äußerst komfortabel. Auch in puncto Design überzeugt die Serie durch moderne Details und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Die Profilteile sind insgesamt kantiger und flacher und sorgen so für einen besonders klaren Look. Erhältlich in den Profilfarben Alu Silbermatt, Chromoptik und Schwarz-matt passt sich die Serie jedem Geschmack und Einrichtungsstil an. Verschiedene Griffoptionen und Glas-Ausführungen runden das exklusive Design ab. Auch die anspruchsvolle Jury des Red Dot Design Awards ist überzeugt und prämierte die neue Duschkabinenserie Exklusiv 2.0 mit dem Qualitätssiegel für gute Gestaltung, dem "Red Dot Award: Product Design 2023".