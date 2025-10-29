Nach dem German Design-Award und dem iF Design-Award feiert Stiebel Eltron die dritte Auszeichnung für das Familiendesign zur wpnext-Produktgeneration: der Red Dot Award 2025.

Das Design der neuen wpnext-Gerätegeneration des niedersächsischen Wärmepumpen-Herstellers Stiebel Eltron begeistert: Nach dem German Design Award und dem iF Design Award folgt mit dem „Red Dot Award: Product Design 2025“ das nächste begehrte Qualitätssiegel für gute Gestaltung.

Eine monolithische Optik zieht sich durch das neue Familiendesign der wpnext-Generation. Drei der neuen Produkte hat die Jury des Red Dot Awards nun ausgezeichnet: die Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL-A, das Lüftungsintegralgerät LWZ Premium und die Warmwasser-Wärmepumpe WWK-I Plus. „Dass unsere neuen Geräte mit dem Red Dot Award nun schon die dritte Design-Auszeichnung gewinnen konnten, freut uns nicht nur ganz besonders. Es ist darüber hinaus eine bedeutende Bestätigung für unser Team, das viel Zeit und Fleiß in die Entwicklung unserer Produkte gesteckt hat“, sagt Heinz-Werner Schmidt, Geschäftsführer von Stiebel Eltron.

Die wpnext-Familie, bestehend aus Luft-Wasser- und Sole-Wasser-Wärmepumpen – auch für die Innenaufstellung – nützlichem Zubehör und einem digitalen Ökosystem, punktet nicht nur im Design. „Unsere Produkte zeichnen sich aus durch Effizienz, Langlebigkeit, Umweltfreundlichkeit durch das natürliche Kältemittel R290, einen leisen Betrieb und eine einfache Installation durch den Fachhandwerker“, sagt Schmidt. Damit liefern wir genau das, was der Heizungsmarkt braucht – und das eben auch in einem schicken, prämierten Design.“

Formsprache, Innovation und Nachhaltigkeit gehen Hand in Hand

Die Jury des Red Dot Award begründet die Vergabe der renommierten Auszeichnung an die Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL-A mit der Verbindung aus durchdachter und zurückhaltender Gestaltung und hohem Nutzerkomfort und Nachhaltigkeit. Die LWZ hingegen besticht durch wohnliche Formsprache mit innovativer Technik, während die Brauchwasser-Wärmepumpe WWK-I Plus laut Jury mit kompakter Formgebung, Energieeffizienz sowie intuitiver Bedienung dank korrespondierender App überzeugt.