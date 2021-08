Pressemeldung

Die digitale Markenerlebnis-Plattform „Pure Living – Gesundes Wohnen mit Zehnder” vom renommierten Raumklimaspezialisten Zehnder wurde mit dem begehrten Red Dot Award: Brands & Communication Design 2021 in der Kategorie „Digital Solutions“ ausgezeichnet. Die internationale Jury des Red Dot Awards legte bei der Bewertung besonderen Wert auf kreative Ideen, die gestalterische Form und die kommunikative Wirkung. Ausschließlich Projekte, die die Experten mit ihrer herausragenden Designqualität überzeugten, wurden honoriert. Seine prämierte Kommunikationsplattform präsentierte Zehnder zur diesjährigen Weltleitmesse ISH digital. Der virtuelle Besucher kann sich dabei rund um das Thema wohngesundes Raumklima sowie zu Produktneuheiten und anderen Highlights informieren: Mit einer Mischung aus emotionalem Erlebnis, Dialog und Information wird die Thematik „Gesundes Raumklima“ transportiert.

D er Red Dot Design Award zählt zu den größten Designwettbewerben der Welt. Die begehrte Auszeichnung ist bereits seit 1955 das international hochgeachtete Siegel für hervorragende Gestaltungsqualität. Eine der drei Disziplinen, in die sich der Red Dot Design Award unterteilt, ist der Red Dot Award: Brands & Communication Design.

Auch 2021 meldeten Gestalter, Agenturen und Unternehmen aus aller Welt kreative Projekte und Marken zum Red Dot Award: Brands & Communication Design an. Die 24-köpfige, internationale Jury legte, dem diesjährigen Leitmotiv „In search of good design and creativity“ folgend, besonderen Wert auf die kreative Idee, die gestalterische Form sowie die kommunikative Wirkung der eingereichten Kommunikationsarbeiten und Marken. Als herausragendes Kreativprojekt wurde die neue, digitale Erlebnis-Plattform vom internationalen Raumklimaspezialisten Zehnder „Pure Living – Gesundes Wohnen mit Zehnder“ in der Kategorie „Digital Solutions“ mit dem begehrten Red Dot Award prämiert. Auf der Markenerlebnis-Plattform können die virtuellen Besucher wohngesundes Raumklima kennenlernen, sich über Produktneuheiten und Highlights informieren oder spannende Hintergrundinformationen zur Thematik „Gesundes Raumklima“ erfahren. Das Raumklima wird dabei in einzelnen virtuellen Räumen mit entsprechenden Endkunden-Charakteren dargestellt, Behaglichkeitsfaktoren (z.B. Wärme, Kühle, frische Luft, Feuchtigkeit) visualisiert und zugleich erläutert, wie man mit Zehnder Produkt- und Systemlösungen ein gesundes Raumklima schaffen kann. Dabei führt ein symbolischer Fachhandwerker, der Raumklima-Held, durch die verschiedenen Räume und gibt Hinweise auf den jeweils passenden Einsatz von Zehnder Produkten und Systemen. Zugleich können die Inhalte von „Pure Living“ als wertvolle Argumentationshilfe im Beratungsgespräch mit dem Endkunden genutzt werden.

Mit dem innovativen, digitalen Kommunikationsangebot „Pure Living – Gesundes Wohnen mit Zehnder“ lässt Zehnder die Thematik „Wohngesundes Raumklima“ zu einem virtuell-emotionalen Erlebnis werden. Zudem gibt es auch einen kurzen, informativen Projektfilm zur neuen Zehnder Markerlebnis-Plattform.