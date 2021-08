Pressemeldung

Um auch weiterhin Fachkräfte aus den eigenen Reihen ausbilden zu können, geht die aquatherm GmbH neue Wege: Das Unternehmen aus dem südwestfälischen Attendorn will seine zukünftigen Azubis dort abzuholen, wo sie oft unterwegs sind – auf ihrem Smartphone oder Tablet – und setzt auf „Recrutainment“ statt auf klassisches Recruiting.

Die Bewerber begeben sich auf einen virtuellen 360°-Rundgang durch das Unternehmen und erkunden beispielsweise die Produktion, die Logistik oder die Instandhaltung des weltweit führenden Herstellers von Rohrleitungssystemen aus dem Kunststoff Polypropylen. An ausgewählten Punkten sind Zusatzinformationen in Form von kurzen Texten, Bildern und Videos hinterlegt sowie Interviews mit aktuellen Azubis und Ausbildern. Die Bewerber entdecken aquatherm wie in einem Strategiespiel nach und nach und sammeln so Fakten zu den angebotenen Ausbildungsstellen.

„Wir bieten potenziellen Auszubildenden die Möglichkeit, unser Unternehmen virtuell, aber gleichzeitig realitätsnah zu erkunden und spielerisch unsere Berufe zu entdecken“, erklärt aquatherm Ausbildungsleiterin Denise Niedzwiecki. „Im Kampf um die besten Köpfe wollen wir uns hervorheben und den Jugendlichen einen innovativen Eindruck von uns als Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb vermitteln.“

Der virtuelle 360°-Rundgang kann unter scout-ed.de/360/aquatherm erlebt werden. Das Angebot funktioniert ohne zusätzliches Equipment wie VR-Brillen und rein browserbasiert, ohne App.