Mit großer Vorfreude kündigt NORDWEST den umfassenden Relaunch der Exklusivmarke PROMAT an, der auch den neuen Markennamen TECWERK mit sich bringt. Die neue Marke TECWERK steht für einzigartige Werke im Zusammenspiel von Mensch und Produkt. Die Markenumstellung erfolgt im Hinblick auf die Bestandsführung sukzessiv im Laufe des Jahres und umfasst alle rund 10.000 Artikel. Die Vermarktungskampagne mit neuen Markengesichtern startet ab April 2025 und wird das Markenimage weiter schärfen und ausbauen. Wie bislang PROMAT, verbindet als Nachfolger auch TECWERK verlässliche Top-Produktqualität mit einem starken Preis-Leistungs-Verhältnis. TECWERK richtet sich an die Profi-Anwender in Bau, Handwerk, Industrie und Kommunen sowie an ambitionierte Heimwerker.

Das vielseitige Produktspektrum der Exklusivmarke TECWERK deckt von Arbeitsschutz über Baugeräte, Beschlag- und Sicherheitstechnik, Betriebseinrichtung, Handwerkzeuge, Oberflächentechnik, bis hin zu Technischer Handel und Präzisionswerkzeugen alles ab, was die Profi-Anwender für ihre alltägliche Arbeit benötigen. Neben dem Fokus auf höchste Qualitätsansprüche setzt TECWERK außerdem auf den achtsamen Umgang mit Ressourcen, etwa in Form eines umweltfreundlichen und nachhaltigen Produkt- und Verpackungsdesigns.

Qualität und Verlässlichkeit im Fokus

TECWERK-Produkte überzeugen durch Verlässlichkeit, Präzision und Belastbarkeit. Sie steigern Produktivität und Sicherheit, sind hochwertig, langlebig und funktional – und erfüllen höchste Sicherheitsnormen und -standards. Ob Industrie, Bauwirtschaft, Handwerk, Kommunen oder DIY-Heimwerker: TECWERK bietet Lösungen, die Arbeitsprozesse optimieren und Kosten reduzieren. Die Exklusivmarke garantiert höchste Qualität und beste Arbeitsergebnisse.

Sukzessive Umstellung auf TECWERK – Produkte dann schnell verfügbar

Der Wechsel von PROMAT auf TECWERK erfolgt fließend. Im Laufe des Jahres wird das neue Markenlabel TECWERK im Fachgroßhandel verfügbar sein. Dank des NORDWEST-Zentrallagers können Bestellungen deutschlandweit innerhalb von 24 Stunden geliefert werden und innerhalb Europas binnen 48 Stunden. Unsere Partnerhändler bieten nicht nur ein attraktives Produktportfolio, sondern auch exzellenten Service und umfassende Beratung.

TECWERK löst PROMAT ab – neuer Name, starke Werte

Nach über 35 erfolgreichen Jahren mit der beliebten Exklusivmarke PROMAT war es an der Zeit, Bewährtes noch besser zu machen. So hat eine Umfrage unter Fachhandelspartnern ergeben, dass der Wunsch besteht, die Exklusivmarke PROMAT hinsichtlich Bekanntheit, Sortiment und Image zu optimieren. Dieses Potenzial gilt es nun auszuschöpfen.

TECWERK bringt jetzt nicht nur einen starken neuen Namen, der Partnerschaft verkörpert, da Mensch und Technik im Zusammenspiel einzigartige Werke erschaffen. Zudem setzt der Relaunch auf ein modernes und unverwechselbares Erscheinungsbild und umfassende Vermarktungsaktivitäten, um die Exklusivmarke noch bekannter und erfolgreicher im europäischen Markt zu positionieren. So ergeben sich nicht nur neue Chancen der Vermarktung auf Social Media und im Sponsoring, sondern es ist auch eine klarere Differenzierung zu Marktbegleitern. Die TECWERK-Händler werden in die Lage versetzt, die Mehrwerte der Exklusivmarke voll auszuspielen – durch ein vielfältiges Sortiment, Profi-Qualität zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis, eine hohe Warenverfügbarkeit, Marketingunterstützung, mehr Nachhaltigkeit und insgesamt einen Booster durch das Rebranding.

Sponsoring für maximale Bekanntheit

Für einen kraftvollen Marktstart engagiert sich TECWERK als Sponsor beim Deutschen Handballbund (DHB). Die Exklusivmarke tritt als Sponsor der Nationalmannschaft der Männer auf und unterstützt die Saison 2025. Dieses Engagement verkörpert bestens die Werte, für die TECWERK steht, insbesondere Leistung und Partnerschaftlichkeit. Die Marke wird prominent auf dem Spielfeld der Länderspiele sowie Online und Print mit dem Slogan „Ich tecwerke jetzt!“ beworben, um die Markenbekanntheit deutschlandweit zu pushen.

Mit TECWERK setzen Anwender auf eine starke Marke, die sich durch Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit auszeichnet – weil ihre Arbeit das Beste verdient!