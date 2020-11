Zentrale Anlaufstelle für die Age of Water Konferenzangebote: Am 18. November können Teilnehmer über den virtuellen Georg Fischer Campus bei Keynotes, Panel Diskussionen und interaktiven Workshops zur Zukunft des Wassers live dabei sein. Quelle: GF Piping Systems

Zum Schutz der Gesundheit der Menschen muss in Gebäuden jederzeit eine hohe Trinkwasserqualität sichergestellt sein – eine große Herausforderung für Sanitär-Installateure und Planer. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der energieeffiziente Betrieb der Anlagen. Der weltweit tätige Spezialist für Rohrleitungssysteme und Trinkwasserhygiene GF Piping Systems (GF) veranstaltet zu diesem Thema am 18. November 2020 die interaktive Online-Konferenz „The Age of Water“. Ein Tag voller Live-Events, Workshops und Sessions – um miteinander zu interagieren, sich im Expertenkreis über technische Lösungen auszutauschen und als Vorreiter zusammen auf die Zukunft des Trinkwassers zu blicken. Im Rahmen der Konferenz wird anhand des Praxisbeispiels Holiday Inn Troisdorf die Digitalisierung von Trinkwasser-Installationen mit dem neue Hycleen Connect vorgestellt. Damit lässt sich über Fernzugriff das Hycleen Automation System – das die Steuerung, die Überwachung und die Dokumentation der Trinkwasserhygiene automatisiert übernimmt – jederzeit präzise regeln.

Interessierte können sich für díe Online-Konferenz am 18. November 2020 unter www.gfps.com/com/de/about-us/events/the-age-of-water.html anmelden und von überall aus hautnah am digital-realen Event teilnehmen.

Auch vor dem Bildschirm keine Langeweile: Packendes Event trotz Corona

Real & digital, virtuell & persönlich, informativ & interaktiv: im Rahmen der Konferenz auf dem neuen virtuellen Georg Fischer Campus werden unter anderem Experten:innen aus Industrie, Handwerk, Dienstleistungssektor und Wissenschaft darüber diskutieren, welche Rolle die Ressource Wasser in Zukunft spielen wird. In Keynotes, Panel Diskussionen und interaktiven Workshops wird es darum gehen, welche Chancen und Risiken auf uns zukommen und welche technischen Lösungen für Nutzung, Transport, Bereitstellung und Hygiene des Trinkwassers bereits jetzt zur Verfügung stehen. Wie können smarte, softwaregestützte Lösungen dabei helfen, die Trinkwasserqualität zu erhöhen und gleichzeitig den Wasser- und Energieverbrauch zu senken?

Die Digitalisierung als Chance: Die Anlage auch aus der Ferne im Blick

Eine Lösung für hohe Trinkwasserqualität in Gebäuden bietet GF bereits mit dem Hycleen Automation System an. Dieses steuert die Trinkwasserinstallation, überwacht kritische Parameter und zeichnet wertvolle Daten wie Temperaturen und Durchfluss auf. Auf diese Weise wird eine verlässlich funktionierende Hydraulik sichergestellt, die es im Gebäude für eine möglichst gleichmäßige Durchströmung der Installation sowie eine optimale Verteilung der Wärmeenergie (bei Temperaturen von 55 bis 60 Grad) braucht. Die Kontrolle und das Ablesen von Informationen über den Systemzustand verlangte bisher jedoch eine Person vor Ort. Mit der im Rahmen der Konferenz vorgestellten neuen Cloud-Lösung Hycleen Connect ist jetzt der Fernzugriff auf das System von überall auf der Welt möglich. Digital gesteuert ist so eine detaillierte Überwachung der Temperaturen, auch in den Steigzonen, möglich. Reporting und Alarmierung erleichtern die Sicherstellung der Anlagenbereitschaft und zeigen Optimierungspotenzial auf. Ein wichtiger Schritt in die digitale Zukunft der Trinkwasserhygiene.