Stellenangebot

Zur Verstärkung unseres Teams in Wendlingen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen fest angestellten, engagierten

Technischen Zeichner / Konstrukteur (m/w/d) - Vollzeit

Stellenprofil

Konstruktion und Planung von individuellen Dampfbädern in Abstimmung mit der Technikabteilung

Aufmaß vor Ort

Anforderungsprofil

Berufserfahrung im Bereich technisches Zeichnen/Konstruktion

Kenntnisse in CAD/Solid Works

Freude am Umgang mit Menschen und Spaß an der Arbeit im Team

Sicherer Umgang mit MS-Office Produkten

Englisch-Grundkenntnisse

Benefits

ein anspruchsvolles Aufgabengebiet

sehr hohe Eigenverantwortung

einen sicheren Arbeitsplatz mit flexiblen Arbeitszeiten und Gleitzeitregelung

leistungsgerechte Vergütung

Beitrag zur Altersvorsorge

Platz für Entfaltung eigener Ideen zur Prozessoptimierung

dreimonatiges Einarbeitungsprogramm sowie intensive Schulung und Qualifizierung für Ihre zukünftige Aufgabe

spannendes Arbeitsumfeld in traditionsreichem Familienunternehmen mit niedrigen Hierarchien

Firmenfahrrad sofern gewünscht

Sie erkennen sich im Anforderungsprofil wieder? Dann freuen wir uns über Ihre aussa­gefähigen Bewerbungsunterlagen (gerne mit Lichtbild). Bitte geben Sie auch Ihren frü­hestmöglichen Eintrittstermin sowie Ihre Gehaltsvorstellung an.