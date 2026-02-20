Der „Ratgeber für Hybride Wärme“ ist im Buchhandel (ISBN: 978-3-00-085530-6) sowie direkt bei ORANIER erhältlich. Foto: Oranier Heiztechnik

Die Wärmepumpe nimmt in Zukunft die zentrale Rolle im Heizungsmarkt ein. Allerdings hängt die Leistungsfähigkeit von der Umgebungstemperatur ab. Bei starkem Frost schaltet sich ein elektrischer Heizstab ein, der zu hohen Stromkosten führt. Zudem sind Wärmepumpen grundsätzlich träge und wärmen die Wohnräume nur langsam auf. Um diese Schwächen auszugleichen, werden Wärmepumpen immer öfter mit Kamin- oder Pelletöfen ergänzt. Genau hier setzt der neue „Ratgeber für Hybride Wärme“ von ORANIER an und beantwortet viele Fragen rund um Technik und Planung.

ORANIER betrachtet nicht nur die Kombination aus Wärmepumpe und wasserführender Holzfeuerstätte, sondern das gesamte Spektrum sinnvoller Kombinationen: Angefangen von luft- oder wassergeführten Kamin- und Pelletöfen über Speicherlösungen bis hin zur Einbindung von Solarthermie.

Praxiswissen auf 200 Seiten

Bisher fehlt ein kompaktes Nachschlagewerk, das diese Kombinationsmöglichkeiten verständlich und praxisnah zusammenführt. Der „Ratgeber für Hybride Wärme – Wärmepumpe + Kamin- oder Pelletofen“ schließt diese Lücke und bündelt das relevante Wissen in einem Fachbuch.

Der Ratgeber behandelt alle zentralen Komponenten hybrider Heizsysteme und ordnet sie übersichtlich ein. Neben Wärmepumpen werden Kamin- und Pelletöfen als ergänzende Wärmeerzeuger sowie Speichertechnik, Hydraulik, Regelung und Solarthermie dargestellt und zu Systemen zusammengeführt. Der Ratgeber zeigt, worauf es bei der Kombination ankommt und welche Punkte bei der Planung und Beratung entscheidend sind – von der Auswahl der Komponenten bis zur sauberen Abstimmung im Gesamtsystem.

Klar aufgebaut, vielfältig nutzbar

Der Ratgeber ist modular aufgebaut und kann daher auch als Nachschlagewerk genutzt werden. Einzelne Kapitel lassen sich gezielt heranziehen – etwa zur Vorbereitung von Kundengesprächen, zur Unterstützung bei der Planung oder zur Absicherung technischer Entscheidungen. Übersichten, schematische Darstellungen und praxisnahe Erläuterungen helfen dabei, komplexe Zusammenhänge schnell einzuordnen und sicher umzusetzen.

