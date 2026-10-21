Radway Duschkabinen: Wir stellen ein!
Die Radaway GmbH ist seit über zehn Jahren Spezialist für hochwertige Duschkabinen aus Echtglas. Wir stehen für Qualität, Maßarbeit und modernes Design und sind ein starker Partner des SHK- und Sanitärfachhandels sowie des Handwerks.
Zur Verstärkung unseres Vertriebs suchen wir einen Vertriebsmitarbeiter / Sales Manager im Außendienst (m/w/d) für den Großraum Nordbayern.
Ihre Aufgaben
- Gewinnung neuer Fachhandelspartner im zweistufigen Vertrieb mit SHK/Sanitärfachhandel sowie Handwerk
- Betreuung und Ausbau bestehender Kundenbeziehungen
- Präsentation und Verkauf unserer hochwertigen Duschkabinen und individuellen Lösungen
- Technische Beratung unserer Kunden und Durchführung von Produktschulungen
- Eigenverantwortliche Entwicklung und Betreuung Ihres Verkaufsgebiets
- Beobachtung von Markt- und Wettbewerbssituation
- Aufbau nachhaltiger und langfristiger Kundenbeziehungen
Ihr Profil
- Erfahrung im Außendienst und/oder Vertrieb, idealerweise mit bestehendem Netzwerk im SHK-, Sanitär- oder Baustoffhandel
- Technisches Verständnis und Freude an beratungsintensiven Produkten
- Kommunikationsstärke und sicheres, überzeugendes Auftreten
- Selbstständige, strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise
- Hohe Kundenorientierung und Verhandlungsgeschick
- Reisebereitschaft innerhalb des Verkaufsgebiets
Das bieten wir
- Unbefristete Festanstellung mit Homeoffice
- Attraktives Fixgehalt plus leistungsorientierte Vergütung
- Firmenwagen inklusive 1-%-Regelung
- Laptop und Smartphone
- Strukturierte Einarbeitung und regelmäßige Vertriebsschulungen
- Hochwertige Produkte mit starker Marktposition
- Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
- Eigenverantwortliches Arbeiten mit viel Gestaltungsspielraum
Unsere Mitarbeitervorteile
- Betriebliche Altersvorsorge
- Flexible Arbeitszeiten
- Gute Verkehrsanbindung
- Firmenevents und Veranstaltungen
Lust auf eine neue Herausforderung?
Sie möchten hochwertige Produkte erfolgreich im Markt positionieren, Kunden begeistern und Ihr Verkaufsgebiet eigenverantwortlich entwickeln?
Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen!
Bewerben Sie sich jetzt bei der Radaway GmbH und werden Sie Teil unseres Vertriebsteams. Schicken Sie uns eine E-Mail mit Ihren Bewerbungsunterlagen an karriere(at)radaway.de