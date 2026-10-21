Wir suchen einen Vertriebsmitarbeiter / Sales Manager Außendienst SHK & Sanitär (m/w/d) Nordbayern

Die Radaway GmbH ist seit über zehn Jahren Spezialist für hochwertige Duschkabinen aus Echtglas. Wir stehen für Qualität, Maßarbeit und modernes Design und sind ein starker Partner des SHK- und Sanitärfachhandels sowie des Handwerks.

Zur Verstärkung unseres Vertriebs suchen wir einen Vertriebsmitarbeiter / Sales Manager im Außendienst (m⁠/⁠w⁠/⁠d) für den Großraum Nordbayern.

Ihre Aufgaben

Gewinnung neuer Fachhandelspartner im zweistufigen Vertrieb mit SHK/Sanitärfachhandel sowie Handwerk

Betreuung und Ausbau bestehender Kundenbeziehungen

Präsentation und Verkauf unserer hochwertigen Duschkabinen und individuellen Lösungen

Technische Beratung unserer Kunden und Durchführung von Produktschulungen

Eigenverantwortliche Entwicklung und Betreuung Ihres Verkaufsgebiets

Beobachtung von Markt- und Wettbewerbssituation

Aufbau nachhaltiger und langfristiger Kundenbeziehungen

Ihr Profil

Erfahrung im Außendienst und/oder Vertrieb, idealerweise mit bestehendem Netzwerk im SHK-, Sanitär- oder Baustoffhandel

Technisches Verständnis und Freude an beratungsintensiven Produkten

Kommunikationsstärke und sicheres, überzeugendes Auftreten

Selbstständige, strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise

Hohe Kundenorientierung und Verhandlungsgeschick

Reisebereitschaft innerhalb des Verkaufsgebiets

Das bieten wir

Unbefristete Festanstellung mit Homeoffice

Attraktives Fixgehalt plus leistungsorientierte Vergütung

Firmenwagen inklusive 1-%-Regelung

Laptop und Smartphone

Strukturierte Einarbeitung und regelmäßige Vertriebsschulungen

Hochwertige Produkte mit starker Marktposition

Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege

Eigenverantwortliches Arbeiten mit viel Gestaltungsspielraum

Unsere Mitarbeitervorteile

Betriebliche Altersvorsorge

Flexible Arbeitszeiten

Gute Verkehrsanbindung

Firmenevents und Veranstaltungen

Lust auf eine neue Herausforderung?

Sie möchten hochwertige Produkte erfolgreich im Markt positionieren, Kunden begeistern und Ihr Verkaufsgebiet eigenverantwortlich entwickeln?

Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen!

Bewerben Sie sich jetzt bei der Radaway GmbH und werden Sie Teil unseres Vertriebsteams. Schicken Sie uns eine E-Mail mit Ihren Bewerbungsunterlagen an karriere(at)radaway.de