Manche Dinge fallen aus dem Sortiment. Wir möchten diesen Abverkauf nutzen, um Ihnen extrem reduzierte Gelegenheiten zu bieten.

Daher jetzt neu im Shop:

Produktgruppe RADIKAL REDUZIERT

In dieser Produktkategorie gilt wirklich: alles muss raus. Für Sie die ideale Möglichkeit extrem zu sparen. Denn hier erhalten Sie auf den vorherigen Wagner Nettopreis 50 % Sonder-Rabatt.

Unsere Empfehlung ist, einfach immer mal vorbeischauen. Irgendwann ist das passende Produkt drin und Sie sparen richtig!

Viel Spaß beim Entdecken.

Ihr Wagner Team

Zur Gruppe „Radikal reduziert“

