Einfach und schnell Altes durch Neues ersetzen!

Das Modell RADIK KLASIK – R ist ein Plattenheizkörper in der Ausführung KOMPAKT für einen schnellen Ersatz von Guss- oder Stahl-Gliederheizkörpern mit einem Anschlussabstand von 500 (900) mm angepasst. Die Höhe H = 554 oder 950 mm garantiert seine problemlose Montage an der Stelle eines alten Heizkörpers.

Der Plattenheizkörper RADIK KLASIK - R ermöglicht den seitlichen Anschluss links oder rechts an die Verteilung des Heizsystems und konstruktionsmäßig ist er für Heizsysteme mit Zwangs- oder Schwerkraftumlauf bestimmt. An der Rückseite sind zwei obere und untere Laschen angeschweißt, ab Baulänge von 1800 mm werden sechs Laschen angeschweißt.

Das breite Sortiment von RADIK KLASIK - R ermöglicht die passende Länge auszuwählen (von 400 bis 3000 mm).

Der Heizkörper bietet eine konstant hohe Wärmeabgabe, ist maßgeschneidert und in höchster Qualität. Nabenabstand 500 mm bzw. 900 mm garantieren einen einfachen und sauberen Austausch alter DIN-Heizkörper. Änderungen im Rohrleitungssystem sind nicht erforderlich.

KORADO Heizkörpern bieten soliden und günstigen Heizkomfort für private Wohnräume sowie Büro- und Gewerbeimmobilien.

RADIK KLASIK – R 550 ist in vier Versionen erhältlich - als Typ 20 R, 21 R, 22 R und Typ 33 R.

RADIK KLASIK – R 950 ist in drei Versionen erhältlich – als Typ 21 R, 22 R und Typ 33 R. RADIK KLASIK – R 550 Modelle können auch mit einer Frontplatte in der PLAN- oder LINE-Ausführung ausgestattet werden. Praktisches Zubehör wie Handtuchhalter, Handtuchtrockner usw. sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich.

Mehr: www.korado.de/radik-klasik-r