Begehbare Duschtrennwände begeistern durch eine Vielfalt an Lösungen für die unterschiedlichsten Ansprüche und Einbausituationen. Aufgrund ihres innovativen Charakters sind sie perfekt für moderne Badezimmer. Der bequeme, weite Einstieg bietet einen besonderen Badekomfort und sorgt für ausreichend Platz. Nicht zuletzt deswegen erfreuen sich Walk-Ins einer immer größeren Beliebtheit. Die unkomplizierte und schnelle Reinigung unterstreicht die unübertroffene Funktionalität und zeitlose Optik.

Die Walk-In Duschen von Radaway können in vielfältigen Varianten bestellt werden.

Mit Glasgestaltungsmotiven im Digitaldruck- und Lasergravur-Verfahren, acht Profilfarben, interessanten Sonderglas-Varianten und weiteren Optionen, werden die Duschabtrennungen richtig in Szene gesetzt und eine neue Dimension der Badgestaltung erreicht. Neu im Sortiment ist die WALK-IN im Rahmen. Sie ist in den Farben Chromoptik, Schwarz matt, Gold glänzend und in den gebürsteten Farben Kupfer, Gold, Nickel und Graphit erhältlich. Die Montage kann mit einem normalen Querstabilisator erfolgen oder mit dem Stabilisierungswinkel 90°.

Weitere Walk-in Typen in den Glasstärken 6 bis 10 mm finden Sie auf www.radaway.de. Bei der Modellwahl hilft die Übersicht mit Filtermöglichkeit auf der Website.