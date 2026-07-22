RADAWAY: Serie Idea in neuen Farben
Idea 8 ist jetzt in folgenden vier Ausführungen verfügbar:
- Brushed GunMetal
- Brushed Copper
- Brushed Nickel
- Brushed Light Gold
Idea 6 PDD erhalten Sie ab sofort in fünf hochwertigen Farbvarianten:
- Brushed GunMetal
- Brushed Copper
- Brushed Nickel
- Brushed Light Gold
- Brushed Gold
Die neuen Oberflächen für Profile und Beschläge ergänzen das Sortiment um zeitgemäße Designvarianten und orientieren sich an aktuellen Trends der Innenarchitektur. Die hochwertigen gebürsteten Ausführungen verbinden eine elegante Optik mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und unterstreichen den anspruchsvollen Charakter moderner Raumkonzepte.
Mit den neuen Oberflächen bietet die Serie Idea noch mehr Flexibilität für moderne und individuelle Designkonzepte.