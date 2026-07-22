Das Farbportfolio der Serie Idea wurde um neue gebürstete Ausführungen erweitert. Ausgewählte Modelle sind ab sofort in zusätzlichen Farbvarianten erhältlich und eröffnen neue Möglichkeiten für eine moderne und hochwertige Badgestaltung.

Idea 8 ist jetzt in folgenden vier Ausführungen verfügbar:

Brushed GunMetal

Brushed Copper

Brushed Nickel

Brushed Light Gold

Idea 6 PDD erhalten Sie ab sofort in fünf hochwertigen Farbvarianten:

Brushed GunMetal

Brushed Copper

Brushed Nickel

Brushed Light Gold

Brushed Gold

Die neuen Oberflächen für Profile und Beschläge ergänzen das Sortiment um zeitgemäße Designvarianten und orientieren sich an aktuellen Trends der Innenarchitektur. Die hochwertigen gebürsteten Ausführungen verbinden eine elegante Optik mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und unterstreichen den anspruchsvollen Charakter moderner Raumkonzepte.

Mit den neuen Oberflächen bietet die Serie Idea noch mehr Flexibilität für moderne und individuelle Designkonzepte.