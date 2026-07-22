22.07.2026  Pressemeldung Alle News von RADAWAY

RADAWAY: Serie Idea in neuen Farben

Das Farbportfolio der Serie Idea wurde um neue gebürstete Ausführungen erweitert. Ausgewählte Modelle sind ab sofort in zusätzlichen Farbvarianten erhältlich und eröffnen neue Möglichkeiten für eine moderne und hochwertige Badgestaltung.

Idea 8 ist jetzt in folgenden vier Ausführungen verfügbar:

  • Brushed GunMetal
  • Brushed Copper
  • Brushed Nickel
  • Brushed Light Gold

Idea 6 PDD erhalten Sie ab sofort in fünf hochwertigen Farbvarianten:

  • Brushed GunMetal
  • Brushed Copper
  • Brushed Nickel
  • Brushed Light Gold
  • Brushed Gold

Die neuen Oberflächen für Profile und Beschläge ergänzen das Sortiment um zeitgemäße Designvarianten und orientieren sich an aktuellen Trends der Innenarchitektur. Die hochwertigen gebürsteten Ausführungen verbinden eine elegante Optik mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und unterstreichen den anspruchsvollen Charakter moderner Raumkonzepte.

Mit den neuen Oberflächen bietet die Serie Idea noch mehr Flexibilität für moderne und individuelle Designkonzepte.

RADAWAY GmbH
RADAWAY GmbH
Moriz-Seeler-Straße 5
12489 Berlin
Deutschland
Telefon:  030 63927171
www.puk-duschkabinen.de
Anzeigen
DOYMA GmbH & Co
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
delphis
MHG Heiztechnik GmbH
AIRFLOW Lufttechnik GmbH

DESTATIS:

14.07.2026

Großhandelspreise im Juni 2026: +4,9 % gegenüber Juni 2025
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

10.07.2026

Baupreise für Wohngebäude im Mai 2026: +5,0 % gegenüber Mai 2025
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

10.07.2026

Unternehmensinsolvenzen im April 2026: +7,1 % gegenüber April 2025
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung