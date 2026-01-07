07.01.2026  Pressemeldung Alle News von RADAWAY

RADAWAY: Liebe Kunden und Partner,

wir starten nach der Weihnachtspause gestärkt und voller Tatendrang in das neue Jahr 2026 und werden die gute Zusammenarbeit vom letzten Jahr mit Ihnen weiterführen!

Darüber hinaus freuen wir uns, Ihnen in diesem Jahr spannende Produktneuheiten präsentieren zu dürfen:

Im Duschkabinensortiment

  • Einführung der neuen Farbe Brushed Light Gold (Hellgold gebürstet), für die Serien
  • Nes (Oder),
  • Modo New/X (Walk-in 8/10),
  • Furo (Vils),
  • Idea (Isar),
  • Essenza (Trave)

  • Walk-in Serie Modo F (Walk-in im Rahmen) in 7 Profilfarben und optionalen Stabilisierungswinkel
  • Serie Arta 6 (Nieste) mit Pendelscharnieren und 6 mm Glasstärke
  • neue Duschkabinenserie Alienta mit 5 mm ESG und Schiebetüren in Black (Schwarz matt) und Chrom

Im Duschwannensortiment

  • neue Farbe Cashmere und Duschwannen in fünfeckiger Form für die neue Acrylduschwanne Doros in Steinoptik und die bewährte Mineralgusswanne Kyntos

Herzlichste Grüße,
Ihr Radaway Duschkabinen - Team

RADAWAY GmbH
Moriz-Seeler-Straße 5
12489 Berlin
Deutschland
Telefon:  030 63927171
www.puk-duschkabinen.de
