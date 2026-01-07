RADAWAY: Liebe Kunden und Partner,
wir starten nach der Weihnachtspause gestärkt und voller Tatendrang in das neue Jahr 2026 und werden die gute Zusammenarbeit vom letzten Jahr mit Ihnen weiterführen!
Darüber hinaus freuen wir uns, Ihnen in diesem Jahr spannende Produktneuheiten präsentieren zu dürfen:
Im Duschkabinensortiment
- Einführung der neuen Farbe Brushed Light Gold (Hellgold gebürstet), für die Serien
- Nes (Oder),
- Modo New/X (Walk-in 8/10),
- Furo (Vils),
- Idea (Isar),
- Essenza (Trave)
- Walk-in Serie Modo F (Walk-in im Rahmen) in 7 Profilfarben und optionalen Stabilisierungswinkel
- Serie Arta 6 (Nieste) mit Pendelscharnieren und 6 mm Glasstärke
- neue Duschkabinenserie Alienta mit 5 mm ESG und Schiebetüren in Black (Schwarz matt) und Chrom
- neue Farbe Cashmere und Duschwannen in fünfeckiger Form für die neue Acrylduschwanne Doros in Steinoptik und die bewährte Mineralgusswanne Kyntos
