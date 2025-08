Die Vielfalt an Lösungen, die begehbare Duschtrennwände bieten, lassen keine Wünsche offen. Sie lassen sich in unterschiedlichsten Einbausituationen einsetzen. Moderne Badezimmer profitieren in hohem Maße von ihrem innovativen Charakter. Der bequeme, weite Einstieg bietet einen besonderen Badekomfort und sorgt insbesondere in barrierearmen Bädern für ausreichend Platz. Nicht zuletzt deshalb erfreuen sich Walk-In-Duschabtrennungen immer größerer Beliebtheit. In Kombination mit dem Loft-Look im Industrial-Stil, der zu jedem Einrichtungsstil passt und die Duschkabine perfekt in Szene setzt, erleben Sie eine neue Dimension der Badgestaltung. Ihre unübertroffene Funktionalität und Optik macht sie zusätzlich zeitlos und für alle Generationen geeignet.



Die neu entwickelte WALK-IN im Rahmen verbindet diese beiden Aspekte. Das im Standardbereich 2 m hohe 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas der neuen WALK-IN wird bereits im Werk in einen 15 mm Aluminium-Rahmen eingeklebt. Er ist in den Farben Chromoptik, Schwarz matt, Gold glänzend und in den gebürsteten Farben Kupfer, Gold, Nickel und Graphit erhältlich. Die Montage kann mit einem normaler Querstabilisator erfolgen oder mit Stabilisierungswinkel 90°.

Sie sind Architekten/ -innen, Innenarchitekten/ -innen, Designer/ -innen, Einrichter/ -innen, Ingenieure/ -innen, Stadtplaner/ -innen, Mitarbeiter/ -innen kommunaler Einrichtungen, Bauträger/ -innen, Dozenten/ -innen (aus Hochschulen für Architektur und Innenarchitektur), Studenten/ -innen der Architektur, der Innenarchiktur und der Bauwisschenschaften (im letzten Studienjahr)? Dann freuen wir uns Ihnen die WALK-IN im Rahmen auf der Architect@Work in Hamburg am 17. & 18. September 2025 vorstellen zu dürfen.