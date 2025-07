Der Griff ist das i-Tüpfelchen Ihrer Duschkabine, er verleiht ihr den letzten Schliff. Radaway Duschkabinen bietet eine breite Auswahl an unterschiedlichen Griffen in attraktiven Designs und Farben für den besonderen Akzent. Mit Liebe zum Detail in Kombination mit hochwertigen Materialien können Sie die Duschkabine individuell anpassen.

Zum Beispiel bei den Serien ODER, ODER 8, TRAVE-RL, TRAVE und TRAVE 8 können Sie die Standardgriffe z. B. durch runde Griffe in schwarz oder Chromoptik ersetzen. Dies ist auch nachträglich möglich. Bei Sondermaßkabinen sind sie im Preis inbegriffen, bei Standardkabinen ist der Griffwechsel gegen Aufpreis erhältlich. Aus technischen Gründen sind einige Griffwechsel allerdings nur als Sonderlösung möglich. Rundduschen sind vom Griffwechsel ausgeschlossen.

Werten Sie Ihre Duschkabine auf – eine kleine Veränderung erreicht eine große Wirkung. Egal ob einfacher Bügelgriff, eleganter Bogengriff, minimalistischer Stangengriff, komfortabler Flachgriff, stilvoller Rundgriff oder platzsparender Muschelgriff, unsere Modelle überzeugen durch klare Linien, liegen gut in der Hand und verleihen dem Zuhause einen zeitlosen Look. Sie passen sowohl zum modernen als auch zum traditionellen Einrichtungsstil und setzen wohnliche sowie persönliche Akzente. Je nach Serie und Art des Griffes kann er auch in einer der anderen 8 Farben (gebürstet / matt / glänzend) bestellt werden. Wählen Sie das passende Griffmodell in der für Sie passenden Farbe. Bei den meisten Modellen ist das kein Problem.

Es liegt wortwörtlich in Ihrer Hand. Möchten Sie den Standardgriff wechseln? Kein Problem, wir stellen Ihnen unser ganzes Griffsortiment zur Verfügung.