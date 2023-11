Rada Duschelemente eignen sich für unterschiedliche Anwendungsbereiche und können durch ihre technischen Eigenschaften die verschiedensten Anforderungen in öffentlichen Objekten optimal erfüllen.

Robustheit, Funktionalität und Verbrühschutz aber auch die Trinkwasserhygiene sind heutzutage für Benutzer und Betreiber wichtige Punkte beim Duschen in öffentlichen Einrichtungen. Bei den Duschelementen der Serie VA 3 stellt der Thermostat den Verbrühschutz sicher, der Piezotaster mit der Start-Stop-Funktion und einer Laufzeit von 30 Sekunden hilft Wasser zu sparen und die fest einprogrammierte Hygienespülfunktion verbessert die Trinkwasserhygiene, wenn die Entnahmestelle über längere Zeit nicht benutzt wird.

Alle Duschelemente sind mit unterschiedlichen Brauseköpfen lieferbar, um die individuellen Anforderungen der Betreiber hinsichtlich des Wasserdurchflusses und des Strahlwinkels zu erfüllen. Um den unterschiedlichen Ansprüchen in Sachen Design gerecht zu werden kann der Kunde zwischen einer Version in Edelstahl oder aus Glasfaserverbundwerkstoff (GFK) wählen. Die Variante aus GFK bietet zusätzlich den Vorteil einer integrierten Shampooablage und kann auf Anfrage in einer RAL-Farbe nach Wunsch gefertigt werden. Zudem können die GFK-Duschelemente in individuellen Sonderlängen von 1200 bis 2000 mm gefertigt werden.

Weitere Informationen zu Rada Duschelementen der Serie VA 3 finden Sie hier.