29.09.2026  Pressemeldung Alle News von Raab

RaabAcademy - Webinar: Neues Gebäudemodernisierungsgesetz und Holzfeuerungen

Am 5. Oktober 2026 um 17:00 Uhr ca. 1 Std.

Das Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG) wurde am 28. Juli 2026 im Bundesgesetzblatt verkündet, und ist einen Tag später in Kraft getreten. Brennstoffe für Heizungen müssen ab 2045 komplett klimaneutral sein. Die moderate Grüngas- oder Grünölquote und die Biotreppe sollen zu einer Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Gebäudebereich beitragen. Mit der Biotreppe soll Gas oder Öl ab 2029 schrittweise ein verbindlicher Bioanteil beigemischt werden. Die Vorgaben können auch mit Holzfeuerungsanlagen oder mit Hybrid- Heizsystemen erfüllt werden. Welche Optionen für Eigentümer und Betreiber bestehen, und wie diese speziell mit modernen Holzfeuerungsanlagen erfüllt werden können, erfahren Sie in diesem Webinar.

Jetzt anmelden

Joseph Raab GmbH & Cie. KG
Joseph Raab GmbH & Cie. KG
Gladbacher Feld 5
56566 Neuwied
Deutschland
Telefon:  02631 - 913-0
www.raab-gruppe.de
Anzeigen
Pam Building • Fornatis Deutschland GmbH
Aalberts hfc MST GmbH
Artweger GmbH. & Co. KG
Geberit Vertriebs GmbH
Dimplex

DESTATIS:

24.09.2026

Preise für Wohnimmobilien im 2. Quartal 2026: +0,6 % zum Vorjahresquartal
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

11.09.2026

Unternehmensinsolvenzen im Juni 2026: +15,8 % gegenüber Juni 2025
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

15.09.2026

Großhandelspreise im August 2026: +6,8 % gegenüber August 2025
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung