Das Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG) wurde am 28. Juli 2026 im Bundesgesetzblatt verkündet, und ist einen Tag später in Kraft getreten. Brennstoffe für Heizungen müssen ab 2045 komplett klimaneutral sein. Die moderate Grüngas- oder Grünölquote und die Biotreppe sollen zu einer Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Gebäudebereich beitragen. Mit der Biotreppe soll Gas oder Öl ab 2029 schrittweise ein verbindlicher Bioanteil beigemischt werden. Die Vorgaben können auch mit Holzfeuerungsanlagen oder mit Hybrid- Heizsystemen erfüllt werden. Welche Optionen für Eigentümer und Betreiber bestehen, und wie diese speziell mit modernen Holzfeuerungsanlagen erfüllt werden können, erfahren Sie in diesem Webinar.

Jetzt anmelden