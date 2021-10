Pressemeldung

In Zeiten steigender Rohstoffpreise und mit wachsendem Druck zur Emissionsreduzierung durch verringerte Grenzwerte stehen Hausbesitzer vor einer großen Herausforderung: Heizkosten sollen möglichst gesenkt und gleichzeitig die Umweltbelastung durch Feinstaub aus der Abluft von Kachel- oder Kaminofen oder der Heizungsanlage minimiert werden. Um Lösungen aufzuzeigen, bietet die Raab-Gruppe ab sofort auch Webinare für Privatpersonen über die Webseite www.raab-academy.de an. Im Zentrum stehen dabei Schornsteinkomponenten zur Brennstoffminimierung und Emissionsreduzierung. Es wird anschaulich und ausführlich erläutert, wie diese funktionieren und wo sie in den Schornstein integriert werden können.

Für Fachleute aus der Branche werden Webinare angeboten, um das eigene Wissen zu erweitern.

Die Themenschwerpunkte der Webinare sind unter anderem: Feinstaubabscheider zur Emissionsverbesserung, Zugbegrenzer/Nebenluftvorrichtungen, Abgasventilatoren, sogenannte Rauchsauger sowie „Der intelligente Schornstein“. In Letzterem wird erläutert, mit welchen Komponenten der Schornsteinzug intelligent geregelt werden kann. Interessierte finden alle Termine sowie die Möglichkeit zur Anmeldung direkt auf der Webseite www.raab-academy.de.

Übersicht der kommenden Webinare für Privatanwender:

13. Oktober 2021, 18:30 Uhr: Rauchsauger für optimalen Schornsteinzug

27. Oktober 2021, 19:00 Uhr: Zugbegrenzer zur Regelung des Schornsteinzugs

28. Oktober 2021, 19:00 Uhr: Wie Feinstaubabscheider den Feinstaub aus Holzverbrennung reduzieren

Übersicht der kommenden Webinare für Fachleute: