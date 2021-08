Stellenangebot

Im Zuge der weiteren strategischen Unternehmensausrichtung suchen wir Sie als

Vertriebsmitarbeiter im OEM Vertrieb (m/w/d)

Ihnen obliegt die Verantwortung für die ganzheitliche Betreuung unserer Produktpalette im Bereich des OEM Vertriebs. Hierzu gehören Betreuung, Pflege und Ausbau unseres bestehenden Kundenstamms, Neukundenakquise und der Aufbau langfristiger partnerschaftlicher Kundenbeziehungen. Unser Team wird Sie tatkräftig bei der Entwicklung des Marktes unterstützen.

Sie besuchen regelmäßig unsere Kunden, erstellen – abgestimmt auf die spezifischen Anforderungen – Lösungskonzepte und erarbeiten passgenaue Angebote.

Diese verfolgen Sie bis zur Auftragserteilung und -umsetzung. Produktpräsentationen führen Sie beim Kunden und auf Messen genauso souverän und erfolgreich durch wie Preis- und Vertragsverhandlungen. Sie haben, nach eingehender Einarbeitung im Werk, die Umsatzverantwortung für Ihr Verkaufsgebiet, erstellen aussagekräftige Berichte und sind an der Budgeterstellung beteiligt.

Ihr Profil:

Ausbildung: Abgeschlossenes Studium als Wirtschaftsingenieur, im Bereich Umwelttechnik, Verfahrenstechnik oder Maschinenbau. Alternativ Berufsausbildung mit entsprechender Weiterbildung in diesen Bereichen.

Erfahrungen & Know-How: Berufserfahrung im Vertrieb erklärungsbedürftiger technischer Produkte

Kenntnisse: Sicherer Umgang mit den MS-Office-Produkten. Branchenkenntnisse im Bereich Heizung, Klima, Lüftung, Sanitär wünschenswert.

Arbeitsweise: Zielorientierte und strukturierte Arbeitsweise und Flexibilität

Sprachen: Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schritt

Wir bieten:

Eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit mit Gestaltungsspielräumen

Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege eines mittelständischen Unternehmens

Neutrales Firmenfahrzeug auch zur privaten Nutzung

Arbeiten vom Homeoffice mit modernen Kommunikationsmitteln

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie mit Angabe Ihres bevorzugten Standorts, Ihrem Gehaltswunsch und möglichem Eintrittstermin an karriere @ raab-gruppe.de oder per Post an:

Joseph Raab GmbH & Cie. KG

Elke König

Gladbacher Feld 5

56566 Neuwied