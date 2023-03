Die Thermojekt Glattrohrwärmetauscher von NET basieren auf dem wassergeführten (Kreuzgegenstrom-)Prinzip: Die Abgase geben die Wärme an das Wasser ab und werden dadurch abgekühlt. Bildquelle: Raab-Gruppe

Die Rückgewinnung von Wärme aus Abgasen hilft nicht nur, CO 2 -Emissionen und Energiekosten zu senken. Unternehmen profitieren auch von einer Förderung in Höhe von bis zu 30 Prozent der förderfähigen Kosten durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). So produzieren sie nicht nur umweltfreundlicher, sondern können obendrein noch ihre Betriebskosten reduzieren. Förderfähig und besonders effizient sind die Thermojekt-Wärmetauscher von NET, einer Marke der Raab-Gruppe.

Durch die systematische Rückgewinnung von Wärme aus Abgasen können Energiekosten und CO 2 -Emissionen deutlich gesenkt werden – das unterstützt das BAFA mit Förderangeboten. Besonders bei Unternehmen, bei denen über längeren Zeitraum heiße Abgase entstehen, können Wärmetauscher einen wertvollen Beitrag leisten. Dies ist zum Beispiel in der Back- und Lebensmittelindustrie, in Härtereien, Pulverbeschichtungsanlagen, Gießereien sowie der Metallverarbeitung der Fall.

Als förderfähig eingestuft und bei der BAFA gelistet sind unter anderem die Thermojekt-Wärmetauscher von NET mit bis zu 100 kW Nennwärmeleistung aus Biomasse. Es stehen Abgaswärmetauscher mit Glattrohr- oder Rippenrohr zur Auswahl, diese gewinnen die Wärme aus Abgasen. Mit Schwadenkondensatoren kann die hohe Kondensationswärme aus verschmutzter feuchter Luft wie z. B. Backschwaden oder schwebteilbelasteten Dunstabsaugungen zurückgewonnen werden.

Die Wärmetauscher lassen sich problemlos sowohl bei Neuanlagen als auch im Bestand einsetzen. Das Portfolio von NET wird durch Zubehör wie Regelungstechnik, Hydrauliksets bis hin zum Rauchsauger mit Regelung komplettiert. Die Standard-Produktreihe ist beim Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) mit der Nummer Z-43.31-458 zugelassen. Darüber hinaus bietet NET auch weitere Produktreihen mit besonderen Vorteilen, beispielsweise einen äußerst geringen Druckverlust oder ein optimiertes integriertes Bypass-System.

Die Thermojekt-Wärmetauscher sind aus Edelstahl gefertigt und hochwertig verarbeitet. Die ausziehbaren Register ermöglichen eine einfache und gründliche Reinigung, was insbesondere bei schwebeteilbelasteten Abgasen einen immensen Vorteil darstellt. Aufgrund dieser Eigenschaften eignen sich die Geräte besonders gut zur Wärmerückgewinnung aus Biomasse-Abgasen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der Raab-Gruppe www.raab-gruppe.de oder direkt unter www.netenergie.de. Informationen zur Innovationsförderung sind auf der Webseite des BAFA hinterlegt. Unter dem Link www.deutschland-machts-effizient.de des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz finden sich außerdem Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ).