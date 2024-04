Die Qvantum Energietechnik GmbH, Kulmbach, präsentiert sich auf der IFH-Intherm in Nürnberg erstmals der Fachwelt. Qvantum Industries AB ist ein Wärmepumpen-Hersteller aus Schweden, der mit innovativen und disruptiven Ideen und Konzepten die Art und Weise, wie die Städte Europas beheizt werden, verändern wird. Geschäftsführer Wolfgang Herold und sein Team aus erfahrenen Wärmepumpen- und Energieexperten zeigen modulare 360-Grad-Systemlösungen für Städte und urbane Räume, deren Herzstück von Qvantum selbst entwickelte und produzierte Wärmepumpen sind.

Im Juni 2023 hat Qvantum seine deutsche Niederlassung in Kulmbach eröffnet. Geschäftsführer ist Wolfgang Herold, der als erfahrener Vertriebsmanager der Wärmepumpenbranche den deutschen Standort für die schwedische Mutter Qvantum Industries AB aufbaut. Jeder im Team von Qvantum Deutschland ist in der Branche bekannt und blickt meist auf eine jahrzehntelange Erfahrung zurück.

Auf der IFH-Intherm 2024 präsentiert sich die Qvantum Energietechnik GmbH unter dem Motto „Wärmepumpe. Einfach. Anders.“ erstmals der versammelten Fachwelt. "Es ist der perfekte Zeitpunkt", sagt Wolfgang Herold. "Unser spezifisches Know-how in Niedertemperatur-Wärmenetzen auf der Basis unserer selbst entwickelten und produzierten Wärmepumpen wird unseren Kunden helfen, die anspruchsvollen Ziele der kommunalen Wärmeplanung zu erreichen". Qvantum konzentriert seine Aktivitäten auf die Wärmeversorgung von Städten und urbanen Räumen. "Millionen klimaschädigender Gasthermen und Ölheizungen in Deutschland warten darauf, von umweltfreundlichen Systemen ersetzt zu werden", so Herold. "Die meisten dieser Anlagen arbeiten im städtischen Umfeld. Wir haben Produkte und Lösungen im Portfolio, die genau hier ansetzen und den Ersatz fossiler Energieträger in Bestandsgebäuden in den Städten oder in neu zu errichtenden Quartieren ermöglichen und somit die Umsetzung der Wärmewende beschleunigen".

Wie ernst es Qvantum mit dem Markteintritt in Europa meint, zeigt die Übernahme eines Produktionsgebäudes von Electrolux im ungarischen Nyíregyháza. Es ist auf eine Kapazität von einer Million Wärmepumpen im Jahr ausgelegt. "In unserem Headquarter in Åstorp sind brillante Köpfe mit einem visionären Mindset am Werk", sagt Wolfgang Herold. "Sie denken Dinge nicht nur anders, sondern auch konsequent zu Ende. Ihr Ziel ist die Dekarbonisierung europäischer Städte. Der notwendige finanzielle Support kommt von einer starken Investorengruppe, die großes Vertrauen in die Strategie des Managements hat."

Mehrere Trümpfe in der Hand