Auf dem Trendkongress im letzten Jahr konnten wir zeigen, dass sich das SHK-Handwerk in den letzten fünf Jahren in seinen Engpässen, Wahrnehmungen und Lösungsstrategien nicht großartig geändert hat. Die mannigfaltigen Krisen konnten dem SHK-Handwerk nichts anhaben. Das ist einerseits beruhigend, andererseits aber auch alarmierend.

Wenn das SHK-Handwerk auch unter härtestem Druck altes Verhalten beibehält, kann man vorhersagen, dass bei dauerhaft ungelösten Problemen eine unerträgliche Spannung zwischen dem Handwerk und seinen Marktpartnern auftreten wird. Und damit befassen wir uns auf dem Trendkongress, in diesem Jahr am 30./31.Okt. wieder in Düsseldorf.

Unsere pointierte Meinung: Der allseits beklagte Fachkräftemangel ist kein Problem der Handwerker, sondern ein Problem der Hersteller! Und die Hersteller, allesamt in den letzten zwei Jahren - mehr oder weniger - mächtig gebeutelt, werden kreativ aktiv. In der Fachschiene, neben der Fachschiene, statt der Fachschiene! Insbesondere die dritte Variante wird das Selbstverständnis, das Unternehmertum und die Geschäftsmodelle im SHK-Handwerk verändern.

Und wenn es ans Portemonnaie geht, kommt auch der beharrlichste SHK-Handwerker in Bewegung. Im Jahr 2030 funktionieren SHK-Handwerker anders! Wir zeigen wie!