Knapp vorbei ist auch daneben

Tatsächlich ist es so, dass es im Markt für Wärmepumpen einige technische und politisch konzeptionelle Ungereimtheiten gibt, die sich durch die jüngsten Ankündigungen von Minister Habeck nicht wirklich aufgelöst haben. Im Gegenteil, im Moment muss man Herrn Habeck konstatieren, dass er mit seiner aktuellen Politik genau das Gegenteil von dem erreichen wird, was er erreichen will.

Die Fachleute der Branche halten sich bedeckt. Wer will schon einen Minister korrigieren, dass das Füllhorn der Subventionen über eine Branche ausschüttet? Man ist sich einig, Habecks Bermuda-Dreieck heißt: Kapazitätsengpässe, Subventionsfehler und Vorzieheffekte.

Die Kapazitäten

Die SHK-Branche (Sanitär-Heizung-Klima) surft seit Jahren auf einem langwelligen Konjunkturzyklus. Die Themen „barrierefreies Bad“ und „Energiesparen“ treiben jeden Deutschen in den nächsten 10 Jahren in die Hände eines SHK-Handwerkers. Und wenn der Klimawandel ungebrochen weiter geht, wird auch jeder Deutsche auch noch eine Klimaanlage benötigen. Die Branche hat seit Jahren und für viele nächste Jahre mehr Chancen als Kapazitäten. Die Fachleute haben sich vor Jahren eine einfache Formel gegeben: Bruttoinlandsprodukt + 4,5% ist Branchenkonjunktur. Die Branche bekommt Krisen, in denen sich anderen Branchen durch Corona oder Zinsen befinden, garnicht mit! Etwas beschönigend formuliert man dann auch, dass man einen „ungesättigten Fachkräftebedarf“ hat. Seit Jahren schraubt die Branche weniger an die Wand, als die Endkunden an Nachfrage auf die Branche einströmen lassen.

Fatal auf den bereits bestehenden Engpass bei den Montagekapazitäten wirkt die Hysterie um die Wärmepumpe. Denn die Wärmepumpe kostet mindestens das Doppelte an Montagezeit im Vergleich zu einem fossilen Gas-Brennwertgerät. Schon drei Wochen nach Habecks Eröffnungsbilanz im Januar 2022 (wir erinnern uns: 500.000 WP pro Jahr bis Ende 2030) erschien ein Aufsatz in der Tonalität „Das wird nix – Rechnung ohne den Wirt gemacht!“ Ein einfacher Dreisatz zeigte, dass die Montagekapazitäten im SHK-Handwerk bei ca. 350.000 Wärmepumpen pro Jahr völlig erschöpft sind. Und dabei waren im Aufsatz die technische Sinnhaftigkeit der Wärmepumpe in einzelnen Renovierungsmaßnahmen noch völlig außen vorgelassen und angenommen, dass überhaupt keine Bäder mehr installiert werden.

In Habecks Papier war damals schon zu lesen, dass er ab Anfang 2025 die Wärmepumpe zur Pflicht machen will. Diese Frist kürzte er im Sommer 2022 auf Anfang 2024, als sich der Ukraine-Krieg als manifest erwies. Das Lamentieren der Opposition und der Regierungsfreunde aus der FDP gegen Habecks jüngsten Vorstoß müsste eigentlich ein wenig leiser ausfallen, da passiert gerade nichts, was man nicht hätte vorhersagen können.

Hinzu kam, dass die Produktionskapazitäten der etablierten, deutschen Hersteller auf das sprunghafte Wachstum, spätestens nach April 2022, nicht vorbereitet waren. Erst jetzt liest und hört man von Investitionen in Produktionskapazitäten. Übrigens nicht in Deutschland, meist irgendwo bei unseren östlichen Niedriglohn-Nachbarn.

Heute sieht es so aus, dass bei Wärmepumpe Lieferzeiten bis zu 40 Wochen bestehen und der Fachkräftemangel der Branche mit 100.000 Monteure beziffert wird.

Subventionsfehler

Es gilt eine alte Regel: Am Tau kann man nicht schieben! In einem Markt, in dem weder die Hersteller mit der Produktion, noch die Handwerker mit der Montage nachkommen, sind Subventionen volkswirtschaftlich „nicht die hellste Kerze auf der Torte“. Es sei dem gebeutelten SHK-Handwerk gegönnt, aber sämtliche Subventionen für Wärmepumpe enden heute nicht als Vorteil beim Wärmepumpenkunden, sondern als Preisauftrieb beim Handwerker. Die Handwerker können die knappe Ware und ihre knappen Montagekapazitäten fast versteigern (Wir haben vor 15 Jahren schon gesagt, dass sich SHK-Handwerker mit Geld einreiben werden!). Subventionen heizen in einem solchen Markt nur den Preisauftrieb an. Das lernen VWL-Studenten im ersten Semester, in der ersten Vorlesung, in der ersten Viertelstunde!

Wir zahlen halt einen Preis für unser demokratisches System, wenn jeder, unabhängig von seiner Wirtschaftskompetenz, Staatssekretär für die Wärmewende werden kann.

Die Fachleute der Branche sind keine marktwirtschaftlichen Puristen, sondern profitorientierte Unternehmer, die dann mal die Politik in behüteter Ahnungslosigkeit lassen. Was völlig korrekt ist! Wenn man uns nicht fragt, darf man auch nicht erwarten, dass wir „Vorsicht!“ rufen. Eben lieber heimlich schlau, als unheimlich doof!

Subventionen verändern die relative Wettbewerbsfähigkeit von Technologien und Unternehmen. Solange man davon profitiert, ist die Welt in Ordnung. Und die deutschen Wärmepumpenhersteller müssen davon profitieren. Denn von den asiatischen Wettbewerbern im Wärmepumpenmarkt muss man leider annehmen, dass sie über das Phänomen der Fixkostendegression jeden deutschen Wärmpumpenhersteller bei den Kosten pro Stück „in den Sack stecken“ werden. Wenn zum Beispiel Vaillant in 15 Jahren 2 Mrd. € investiert und in der Slowakei eine Produktion mit 300.000 Wärmepumpen jährlich aufbaut, ist das mutig, wenn Daikin in Polen ein Werk mit einer Kapazität von 1.2 Mio. Wärmepumpen jährlich aus dem Boden stampft, ist das vermutlich ein stärkeres Signal.

Vorzieheffekte

Da ja für den interessierten Bürger seit Habecks Eröffnungsbilanz im Januar 2022 klar war, dass es fossilen Heizungssystemen zum Jahresanfang 2025 an den Kragen gehen sollte, dieses dann vorgezogen auf den Anfang 2024, konnte man mit Vorzieheffekte seitens der Endkunden rechnen. Abgesehen von der Frage, ob die Wärmepumpe immer technisch sinnvoll ist, hat sie ein Preisniveau erreicht, das auch nach Abzug der Subventionen viele Endkunden überfordert. Das erforderliche Investitionsvolumen zwischen schlank fossil und opulent nachhaltig dürfte mindestens bei 1 zu 4 liegen. Nachhaltig zu heizen, ist halt teuer!

Es war und ist also zu erwarten, dass viele Heizungssanierungen von 2024 nach 2023 vorgezogen werden, um dem 65%-Anteil Erneuerbare auszuweichen. Und das Handwerk wird gerne mitmachen. Fossil ist eine Technik, die man aus dem EffEff beherrscht und schnell abwickeln kann. Was völlig übersehen wird, auch Handwerker wollen glückliche Kunden. Wenn man als Handwerker 40 Heizungsanlagen pro Jahr montieren kann, hat man 40 glückliche Kunden. Wenn die auf Wärmepumpe wechseln, sind es, wegen der Montagezeiten, nur noch 20 Kunden. Die anderen 20 Kunden sind „dann mal weg“. Was kein Handwerk will! Wer im Handwerk sagt jetzt noch nein, wenn der Kunden fossil renovieren will? Aktuelle Handwerkerbefragungen zeigen, dass fast jeder zweite Handwerker bereits die Vorzieheffekte spürt und jeder dritte Handwerker „fossilen Simpeltausch“ anbieten soll.

Prognose

Die Prognose ist einfach. Ende 2023 haben wir deutlich weniger Wärmepumpen installiert, als es die Politik geplant und erwartet hat. Gleichzeitig werden wir in den Bereichen fossiler Technologie Wachstumsraten sehen, bei denen man die Spieler der Heizungsbranche als Konterrevolutionäre der Wärmewende verhaften möchte.

Minister Habeck sollten seinem Beraterstab ein paar Branchenfachleute beimischen, sonst fällt ihm die Wärmepumpe auf die Füße.