Pressemeldung

Die absatzstarken Wärmepumpenregionen liegen meist im Süden, in Baden-Württemberg, Bayern und - zusätzlich - auch in Teilen von Brandenburg. Hier erreicht die Wärmepumpe mehr als 30% des Absatzvolumens der Brennwertgeräte. Die eher absatzschwächeren Regionen liegen meist im Norden, Hamburg, vereinzelt Mecklenburg-Vorpommern, deutlich oft in Niedersachsen und in Teilen von Nordrhein-Westfalen.

Hier schafft die Wärmepumpe kein 15% des Absatzes der Brennwertgeräte.

Bei Wärmepumpen scheint es ein erkennbares Süd-Nord-Gefälle zu geben.