Grafik: Querschiesser Unternehmensberatung GmbH & Co. KG

Aus Sicht einer Unternehmensleitung ist das Umfeld einer Firma stabil oder instabil und das Managen einfach oder komplex. Kombiniert man die zwei Achsen in seinen beiden Ausprägungen erhält man eine Vierermatrix.

Ist die Situation stabil und das Managen einfach, kann eine Firma effizient mit Zielvorgaben geleitet werden. Wenn die Umwelt und die Unternehmenssteuerung nicht mit Überraschungen rechnen müssen, kann man sich das Erreichen der Ziele fast ausrechnen und auf einem linearen Pfad erreichen.

Ist die Situation stabil und das Managen komplex, ist es mit einfachen Zielvorgaben nicht mehr getan. Das Unternehmen muss eine interne Feedbackschleife einrichten, um Schwankungen in der Zielansteuerung auszugleichen.

Wird die Situation instabil, das Managen ist aber grundsätzlich einfach, entscheidet die Reaktionsgeschwindigkeit über den Unternehmenserfolg. Externe Impulse müssen so schnell wie möglich mit bestehenden Routinen verarbeitet werden.

Herausfordernd wird es, wenn das Umfeld instabil und das Managen komplex wird. Jetzt hilft nur noch eine gute Selbstorganisation, die wechselseitig Steuerimpulse aussendet und verarbeitet. Einfache Reiz-Reaktions-Muster funktionieren nicht mehr, sie führen nur zu mehr Instabilität und Komplexität. Je weniger man vernetzt ist, desto anfälliger ist man.

Überträgt man die vier Matrix-Varianten in einer chronologischen Reihenfolge auf die Fachschiene, kann man erkennen, dass wir uns seit den 70er Jahren von stabil/einfach zu instabil/komplex entwickelt haben. Alle vier Phasen hatten und haben ihr Schwerpunktthema.

In der Phase stabil-einfach (70er/80er) wurden die Fundamente der Fachschiene gegossen. Ein begrenzte Zahl Hersteller liefert über eine begrenzte Zahl Großhändler ausschließlich bzw. fast ausschließlich das Handwerk. Es gilt: Auf dem Karussell sind alle gleich schnell.

In der Phase instabil-einfach (Wiedervereinigung / Aufbruch in Osteuropa) wurde das Umfeld lebhaft und facettenreich. Unterschiedlichste Informationen und Impulse aus der Umwelt erreichen die Unternehmen. Da die Informationen und Impulse weitestgehend den bekannten Standards entsprechen, reichen interne Feedback-Systeme für deren „Verstoffwechselung“.

In der Phase stabil-komplex (bis zur Coronakrise) hatten sich die Managementsysteme auf den steten Zustrom an Informationen und Impulsen eingestellt und angepasst. Da Zauberwort hieß fast immer „time-to-market“. Schnelligkeit wurde zum zentralen Wettbewerbsmaßstab. Die Kalenderweisheit „Die Schnellen fressen die Langsamen“ hatte vermutlich jeder an der Pinwand hängen.

Seite der Coronakrise sind wir in der Phase instabil-komplex. Informationen und Impulse pfeifen einem wie Kugeln um die Ohren, die Effekte auf die eigene Organisation sind nicht mehr abzuschätzen. Managen und Spielen am Flipperautomaten bekommen eine ähnliche Anmutung.

Es wird offensichtlich, dass, solange das Verhältnis zwischen Umwelt und Firma instabil-komplex bleibt, analoge und digitale Vernetzung die geeigneten Überlebensstrategien sind. Es gilt Ashby’s Law: Ein kontrollierendes System muss mindestens die Komplexität der kontrollierten Systeme haben. Wenn es aus allen Richtrungen mit hoher Taktzahl prasselt, muss man sein Radar in alle Richtungen aufstellen und schnell verstoffwechseln. Heißt: Digitalisieren und kooperieren!