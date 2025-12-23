Eine Durchschnittsrechnung aller Angaben zur Auftragsreichweite aus den Querschiesser-Interviews zeigt ein Süd-Nord- und ein leichtes Land-Stadt-Gefälle.

Das SHK-Geschäft in den Metropolen des Nordens läuft deutlich schleppender als das SHK-Geschäft in den eher ländlichen Regionen des Südens.