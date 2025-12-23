Grafik: Querschiesser Unternehmensberatung GmbH & Co. KG
23.12.2025  Pressemeldung Alle News von QUERSCHIESSER

QUERSCHIESSER: Süd-Nord-Gefälle bei den Auftragsreichweiten

Eine Durchschnittsrechnung aller Angaben zur Auftragsreichweite aus den Querschiesser-Interviews zeigt ein Süd-Nord- und ein leichtes Land-Stadt-Gefälle.

Das SHK-Geschäft in den Metropolen des Nordens läuft deutlich schleppender als das SHK-Geschäft in den eher ländlichen Regionen des Südens.

Querschiesser Unternehmensberatung GmbH & Co. KG
Querschiesser Unternehmensberatung GmbH & Co. KG
Kreative Trendforschung und Strategieberatung
Treidelweg 6
46509 Xanten
Deutschland
Telefon:  02801 - 986 925
www.querschiesser.de
Anzeigen
Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.
Glassdouche GmbH
Energietechnik Neumarkt GmbH
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
MHK

DESTATIS:

23.12.2025

Importpreise im November 2025: -1,9 % gegenüber November 2024
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

23.12.2025

Preise für Wohnimmobilien im 3. Quartal 2025: +3,3 % zum Vorjahresquartal
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

15.12.2025

Großhandelspreise im November 2025: +1,5 % gegenüber November 2024
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung