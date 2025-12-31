QUERSCHIESSER: Schleichender Niedergang der Armaturenmenge in der Fachschiene
Die Grafik zeigt die durchschnittliche Absatzmenge Armaturen der SHK-Handwerker in der Zeitreihe von Anfang 2018 bis Ende 2025. Es ist gut zu erkennen, dass es stetig weniger wurde.
Es bieten sich drei Erklärugnen an:
- Es waren die letzten Jahre mehr Heizungs- als Sanitäraufträge im Markt. Das Handwerk schraubt das, was verlangt wird.
- Es war die letzten Jahre mehr Geld mit Heizungsaufträgen zu machen. Das Handwerk schraubt das, was Profit bringt.
- Das Geschäftsmodell Teilsanierung erzeugt eine Chancenungleichheit in den Sanitär-Warengruppen und macht einzenle Warengruppen für Handwerker wirtschaftlich unattraktiv, darunter sind auch Armaturen.
