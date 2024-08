Die deutsche SHK-Branche leidet im Moment ein wenig an der Unklarheit der verfügbaren Daten. Vereinfachend kann man sagen, dass es den Handwerkern mehrheitlich noch gut geht, während Großhandel und Hersteller über massive Einbrüche ihres Geschäftes klagen. Die Lücke zwischen den Zahlen beträgt teilweise bis zu 20%. Die krasse Abweichung scheint mir aber erklärbar, wenn man auf die quantitativen und qualitativen Montagekapazitäten im SHK-Handwerk schaut.

Bei den quantitativen Treibern einer Kapazitätsausdehnung scheint es nur wenig Hinweise zu geben, die für einen drastischen Anstieg der Montagekapazitäten im SHK-Handwerk sprechen. Die Zahl der Monteure ist nur leicht gewachsen (ca. 0,25% / ca. 500 Personen), die Zahl der Betriebe, die Überstunden arbeiten lassen, ist vergleichsweise konstant geblieben (2023: 7,7% zu 2024: 8,0%).

Mengenmäßig dürften die Montagekapazitäten im SHK-Handwerker seit 2022 also maximal um 1% jährlich angestiegen sein. Spaß am Rande: Bei dem Tempo wäre der Fachkräftemangel in 100 Jahren kein Thema mehr!

Bei den qualitativen Treibern einer Kapazitätsausdehnung sieht es besser aus. Seit Jahren gibt es im SHK-Handwerk eine feste „learning by doing“-Quote. Das SHK-Handwerk wird jedes Jahr ein wenig produktiver. Ein Vergleich alter Zahlen des ZVSHK, des BDH und des VDS zeigt, dass im langjährigen Mittel dieser Produktivitätsfortschritt bei ca. 1,5% lag.

Auch die Digitalisierung trägt im kleinen Maße zur Kapazitätsausdehnung bei. Allerdings springen unserer Einschätzung nach im Moment jährlich maximal 3% der SHK-Handwerker auf den Digitalisierungszug auf. Der Effizienzvorteil führt in diesen Firmen aber nicht zur Verdopplung der Kapazitäten, so dass wir maximal mit einem Plus von 1% für die gesamte Branche rechnen.

Stärkster Hebel bei der qualitativen Kapazitätsausdehnung dürfte der Feldservice der Hersteller sein. Bei der Wärmepumpe konnten wir sehen, wie die Hersteller massiv zur Bewältigung des Auftragsvolumens herangezogen wurden. Der Stundenanteil der Hersteller an einer Wärmepumpenmontage stieg von 2022: 25% auf 2024: 33%. In anderen Warengruppen gab es ähnliche Effekte, wenn auch zu niedrigeren Quoten. Insgesamt schätzen wir den Effekt für die Gesamtbranche auf 2,5%.

Addiert man nun die Einzeleffekt (Personalbestand 1%, Produktivität 1,5%, Digitalisierung 1% und Feldservice 2,5%) erkennt man, dass mehr als 6% Plus „unerklärlich“ sind. Wobei „unerklärlich“ für Aufbau von Lagerbeständen im Großhandel und auch im Handwerk steht.

Und das Zeug, das schon geliefert, aber noch nicht montiert ist, muss erst einmal verarbeitet werden. Das kann dauern.