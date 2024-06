Grafik: Querschiesser Unternehmensberatung GmbH & Co. KG

Seit Jahren ist der Fachkräftemangel ein Thema, das die Branche nicht verlässt. Mittlerweiler herrscht Konsens, dass ca. 100.000 Monteure fehlen, um alles zu montieren, was die Endkunden gerne montiert hätten.

Während zu Beginn der Engpassdiskussion (so um 2018) das Handwerk ebenfalls den Fachkräftemangel als Problem kommunizierte, ist es heute (2024) im Handwerk deutlich ruhiger geworden. Eine große Anzahl von Betrieben hat sich mit den Schwierigkeiten der Personalfindung abgefunden. Während früher die Zahl der Monteure auf die Zahl der verfügbaren Aufträge passen sollte, muss sich heute die Zahl der ausgeführten Aufträge auf die Zahl der verfügbaren Monteure anpassen. Was passiert da gerade?

Die Grafik zeigt, wie sich der Hersteller (und vermutlich auch die Händler) der Branche verschätzt haben. Vor 2018 befand sich die Branche in einem relativ stabilen Gleichgewicht (rote Linien). Das, was an Nachfrage auf die Branche einströmte, konnte mit den vorhandenen Kapazitäten und ein wenig Überstunden bewältig werden. Der Gleichgewichtspunkt der Branche lag auf dem Schnittpunkt der beiden roten Linien.

Getrieben durch die langwelligen Trends für barrierefreie Bäder und energiesparende Heizungssysteme dehnte sich die Nachfrage aus. Die Nachfrage lag 2023 auf der grünen Linie.

Gleichzeitig bestand die Hoffnung, dass durch ein Ausdehnen der Montagekapazitäten der Preisauftrieb durch zusätzlich stimulierte Nachfrage verhindert werden kann und sich die Gesamtabsatzmenge der Branche ausdehnt. Der Gleichgewichtspunkt der Branche sollte auf dem Schnittpunkt der gelben mit der grünen Linie liegen.

Tja, Rechnung ohne den Handwerker gemacht. Das Handwerk änderte seine Angebotsfunktion auf die blaue Linie. Wenn Kapazitäten verloren gingen, war das halt so. Das Angebot liegt bis heute auf der blauen Linie und das Handwerk „versteigert“ seine Montagekapazitäten.

Der Gleichgewichtspunkt der Branche lag letztes Jahr (2023) auf dem Schnittpunkt der blauen mit der grünen Linie. Durch die Preissteigerungen am Bau, die Zinssätze und die Fehler in der Energiepolitik ist die Nachfrage wieder von der grünen Linie auf die rote Linie zurückgefallen. Die Angebotslinie ist aber weiterhin die blaue Linie. Der aktuelle Gleichgewichtspunkt der Branche liegt auf dem Schnittpunkt der blauen und der roten Linie. Weniger Menge zu höheren Preisen!

Vergleicht man die Quadrate, die durch die dünnen schwarzen Linien gebildet werden, kann man erkennen, dass die Flächen (Menge x Preis = Umsatz bzw. Profit) ungefähr gleich sind. Das Handwerk hat bei reduzierten Mengen den gleichen absoluten Profit.

Und damit ist der Fachkräftemangel ein Problem der Hersteller und nicht des Handwerks. Spannend wird es, wenn die Hersteller feststellen, dass innerhalb der Fachschiene keine Lösung möglich ist und die blaue Angebotskurve auf die gelbe verlegt wird, indem man branchenfremde Kapazitäten hinzuzieht. Und .... jetzt wird es heikel: Kann man in einem solchen Markt überhaupt Absatzmengen, zum Beispiel von Wärmepumpen, mit Subventionen ausdehnen, wenn man den Anschaffungspreis subventioniert? Sollte man nicht besser den Betrieb der Anlage subventionieren und den Strompreis drastisch reduzieren?