Pressemeldung

Lt. GHM hatte die Messe 29.600 Besucher und 341 Aussteller, die so insgesamt 39.000 Branchenakteuren (Besucher, Presse, Aussteller) ein Treffen ermöglichten.

Der Fachverband Bayern wäre mit 20.000 Besuchern schon glücklich gewesen.

Wir erinnern, die IFH/Intherm im Jahr 2018 hatte 609 Aussteller und 40.490 Besucher.

Unter dem Druck der schlechteren absoluten Zahlen im Vergleich zum Jahr 2018 könnte man nun als Aussteller die üblichen Erklärungen „wir hatten weniger, aber bessere Gespräche“ als Steigbügel für eine Erfolgsbewertung heranziehen. Aber das scheint nicht nötig zu sein.

Aufschlussreich ist die Relation Besucher (ca. 30.000) zu Branchenbeteiligte (ca. 40.000). Lässt man für eine überschlägige Rechnung die paar Presseleute außen vor, hatten die Aussteller ca. 10.000 Mitarbeiter zur Besucherbetreuung mobilisiert. Das Verhältnis Besucher zu Standpersonal lag dann bei ziemlich genau 3 zu 1.

Unter der Annahme, dass im Jahr 2018 die Aussteller mit der gleichen Personalstärke aktiv gewesen wären wie in diesem Jahr, hätten wir bei der letzten physischen IFH/Intherm mit 609 Ausstellern um die 17.800 Ausstellermitarbeiter auf der IFH/Intherm gehabt. Die Relation Besucher zu Standpersonal wären dann im Jahr 2018 ungefähr 40.000 zu 18.000 gewesen. Also nur ein Verhältnis knapp über 2 zu 1. Deutlich schlechter als in diesem Jahr.

Nur 2 zu 1 wäre das Verhältnis der diesjährigen IFH/Intherm gewesen, wenn die vorsichtige Erwartung des Fachverbandes Bayern (20.000 Besucher) eingetreten wäre.

Also: Chapeau! den IFH/Intherm-tragenden Fachverbänden Bayern, Baden-Württemberg, Thüringen und Sachsen. In ein paar Jahren werden wir erkennen, wie wichtig der Erfolg der diesjährigen IFH/Intherm für die innere Konsistenz der Fachschiene war.