Die Grafik zeigt die Zeitreihen für die durchschnittlichen Absatzmengen von Brennwertgeräten und Wärmepumpen in den letzten Jahren.

Die roten Linie zeigt die Brennwertgeräte. Der Absturz der fossilen Technik, beginnend im zweiten Quartal 2024, ist gut zu erkennen. Der politische Wille ist als Nachfragstruktur in der Breite der Bevölkerung angekommen.

Die blaue Linie zeigt das durchschnittliche Absatzvolumen für die Wärmepumpe. Die Veränderungen im Gesamtmarkt Wärmepumpe sind hier nicht zu erkennnen, weil die Grafik die Quote der aktiven Handwerker nicht ausweist. Anfang 2019 waren ca. 50% der Handwerker WP-aktiv, jetzt sind es ca. 80%. Der Durchschnittswert von ca. 7 WP pro Handwerker zeigt allerdings auch, dass der Durchschnittsbetrieb im Handwerk noch weit weg von Lerneffekten durch Wiederholung ist. Dass WESPE-Projekt ist durchaus sinnvoll!

Die grüne Linie zeigt die Relation zwischen Brennwertgeräten und Wärmepumpen. Es ist gut zu erkennen, wie sich das Verhältnis zu Gunsten der Wärmepumpe verschoben hat. Anfang 2019 kamen noch 2,7 Brennwertgeräte auf eine Wärmepumpe, heute sind es nur noch 1,4. Fast halbiert!

Die violette Linie zeigt das theoretische Montagevolumen eines durchschnittlichen SHK-Handwerkers unter der Annahme, dass eine WP-Installation doppelt so lange wie eine BW-Installation dauert.

Während in den "Corona-Boom-Jahren" zwischen 34 und 36 Heizungsanlagen pro Handwerksbetrieb möglich waren, sind es heute nur noch 26 bis 28.

Das Handwerk hat die Sanitäraufträge für sich wiederentdeckt und die Montagekapazitäten umgeschichtet. Auch ein Grund, warum ich für 2026 nicht an ein explodierendes WP-Geschäft glaube.